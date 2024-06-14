《特技玩家》雷恩葛斯林、艾蜜莉布朗化學反應令人大笑　片尾花絮也精彩

文／女子學

2024年動作喜劇電影《特技玩家》，由《子彈列車》大衛林區執導，《芭比》雷恩葛斯林、《奧本海默》艾蜜莉布朗領銜主演。電影以「特技演員」為主要元素，雷恩葛斯林化身著名動作明星的替身演員「寇特」，大量的動作場景結合撲朔迷離的解謎情節，並穿插經典電影的致敬，對於喜好美國電影文化的影迷們，必將是充滿樂趣與驚喜的觀影體驗。

「特技演員」身為影視作品中進行危險動作的專業人士，工作內容含括武打、特技駕駛、游泳或其他將傷害到演員的畫面拍攝，雖然他們在畫面中留下的面容都將被抹去，但如今美國影視產業的成功，絕對少不了特技演員的貢獻。根據報導指出，好萊塢特技演員的年收範圍落在5萬至25萬美金之間，與本片主演雷恩葛斯林動輒數千萬的片酬相比，僅能算是其零頭，然而特技演員所要承受的，卻是癱瘓與死亡的風險。

▲電影《特技玩家》，由雷恩葛斯林、艾蜜莉布朗領銜主演。（圖／《特技玩家》劇照，下同）



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遊走在生與死的邊緣，特技演員造就好萊塢的成功



特技演員寇特因一次片場意外導致重傷，因此對演藝事業感到排斥的寇特，選擇遠離好萊塢過上庸庸碌碌的生活，直到心儀的導演裘蒂（艾蜜莉布朗飾）在執導電影時遭遇困境，寇特決議重返影壇助其一臂之力。只是這次回歸，消失許久的寇特似乎惹惱了裘蒂，同時寇特收到前往尋找失蹤明星湯姆萊德的任務，卻沒想到感情、事業兩不順的寇特，這次回歸將捲入更大的陰謀。

在特技演員的職災案件中，近年應以大衛荷姆斯的案例最為知名，長期扮演丹尼爾雷德克里夫替身的他，在拍攝《哈利波特：死神的聖物 I》時重摔地面，導致終身半身不遂，儘管演員及工會極力提供協助，仍無法改變大衛改寫的人生。是此，許多影評給予《特技玩家》積極的肯定，電影盡量減少CGI的運用，以扎實動作呈現飛車追逐與打鬥的血脈噴張，在這個科技取代傳統拍攝手法的時代，本片反倒以此老派的手法重新創造經典。

原文片名另有意涵？雷恩葛斯林與艾蜜莉布朗令人大笑的化學反應！



隨著寇特對湯姆萊德展開更深入的調查，寇特終於了解到讓自己回歸片廠，其實是一個計劃縝密的圈套，慶幸的是，寇特擁有飛天遁地、以寡敵眾的好本領，使他能夠在多方夾擊下死裡逃生。此外，寇特回歸的最大目的，在於修復和裘蒂已殘破不堪的感情，當年未能喝成的辣瑪格麗特，是否能夠在澳洲再續前緣？有趣的是，英文片名的FALL GUY 能理解為「墜落的人」，而其原意為「替死鬼」，巧妙運用諧義貫穿整部電影。

拍攝過程，劇組為雷恩葛斯林準備了五位替身，由五位特技演員詮釋寇特飛天遁地的各項本領，而電影最後，更是播放特技演員們的拍攝花絮，那些以為是綠幕拍攝的場景，沒想到都是替身們親身上陣的特技演出。提到替身演員，觀眾多會聯想到《從前有個好萊塢》，而《特技玩家》則更呈現出電影製作團隊眾志成城的感動；此外，《特技玩家》片中諧仿《沙丘》、《玩命關頭》、《新娘百分百》的元素，更顯編導對於好萊塢文化的致敬。

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