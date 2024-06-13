渡邊直美日本遇台灣人超熱情！　大方認「戴假髮」：連瀏海都假的

記者吳睿慈／綜合報導

日本人氣女星渡邊直美擔任茨城縣的觀光大使，節目《台灣好吃驚》前進當地，她現身作陪介紹當地的風光特色，首度與主持人高志見面，對方穿上她設計的服裝品牌，還準備了從台灣帶來的伴手禮送給她，讓渡邊直美笑得合不攏嘴，嘴甜表示「我之前到台灣拍電影1個月，發現日本人在台灣主持節目，一直在電視上看到你，想說這個人是誰？我就希望有一天能上這個節目，沒想到夢想突然實現了。」這也是渡邊直美第一次上台灣的外景節目，卻在日本拍攝外景，讓她大呼好新奇！

▲渡邊直美與高志在茨城縣錄製外景節目。（圖／國興衛視提供）



兩人首站來到日本知名的大洗磯前神社，供奉的主神是大己貴命和少彥名命兩尊神明，因為神社主祀神明是醫藥之神，所以很多人會來祈求疾病痊癒，高志聽完立刻說自己有椎間盤突出，腰常常在痛，渡邊直美一聽也異口同聲說：「我也有椎間盤突出！」沒想到神社的禰宜在一旁也附和說：「其實我也是！」最後三個腰都不好的人一起參拜神明，祈求椎間盤突出能趕快康復，笑翻眾人！

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接下來前往大洗水族館，除了帶領大家參觀館內設施與表演，渡邊直美同時也在這裡舉辦粉絲見面會，場內聚集滿滿粉絲，吸引不少從台灣來的觀光客及旅日台灣人共約550人參加，將會場座位坐好坐滿，足見她的超高人氣。

▲渡邊直美在水族館辦小型見面會，台灣人超熱情，她還大方認戴假髮「連瀏海都假的」。（圖／國興衛視提供）



其中有一名粉絲問到她的包包頭是不是真的？渡邊直美大方透露說其實是假髮，她的真髮盤成小小包頭，最後再把假髮包包頭戴在外面，時常有人問她，一直這樣做造型會不會傷髮質，她笑喊不會，因為是假髮的緣故，接著更語出驚人地說連瀏海也是假的，當眾掀瀏海俏皮地對大家說：「這是秘密，不能說！」展現超高的親和力。

雖然拍攝一整天，渡邊直美不覺得疲累，反而覺得錄製《台灣好吃驚》外景很好玩也很開心，「既然這個節目出那麼多外景，下次再來啊！像是東京之類的地點，一起在日本四處出外景嘛。」她稱讚高志一個日本人隻身到台灣，能順利主持台灣外景節目很不容易，高志也覺得渡邊直美很親切，表示有機會想再跟她一同合作，高志說：「老實說我完全不緊張，就像是跟朋友聊天的感覺，她表裡如一，非常好聊天，就是一位人很好的大姐頭。」高志希望自己也能像渡邊直美一樣成為台日交流的橋樑。《台灣好吃驚》本集精彩內容將於14日晚間9點在國興衛視播出。