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無名女神「小予」懷孕了！對象起底是前棒棒堂男孩　交往不到半年閃電官宣

記者孟育民／綜合報導

無名小站傳奇正妹「小予」陳玟予宣布懷孕了！她被譽為「台灣最早網紅」，16歲就擁有400萬粉絲，至今仍活躍時尚圈，昨日（12）無預警公開喜訊， 和「前棒棒堂男孩」阿良有了愛的結晶，男方給予承諾說：「老婆，我會好好照顧妳和我們的小baby的。」

▲▼無名女神「小予」陳玟予宣布懷孕。（圖／翻攝自IG）

▲無名女神「小予」陳玟予宣布懷孕，和阿良有了愛的結晶。（圖／翻攝自IG）

事實上，小予去年底才在幫交往5年的男友慶生，無奈在今年2月官宣分手，當時她說對方並未傷害他，是因為兩人個性不適合才分手；然而不料不到半年的時間突公開和阿良的喜訊，讓許多粉絲都相當震驚，前男友更在小予宣布喜訊後，意有所指在限動發文「我很好，謝謝詢問，現在請不要傳訊息給我」，引起外界討論。

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▲▼無名女神「小予」陳玟予宣布懷孕。（圖／翻攝自IG）

▲小予步入下一階段。（圖／翻攝自IG）

小予發文「我肚肚裡有個小生命偷偷住進來了」，得知懷孕那一刻開始，與另一半沒有緊張，反而是滿滿期待，感受著小生命在肚子裡一點一點長大，提及懷孕後身體出現各種不適 但仍是甘之如飴。她同時透露去年是人生中打擊很大的一年，常常哭著睡著，醒來後還得像個沒事人一樣過日子。

▲▼無名女神「小予」陳玟予宣布懷孕。（圖／翻攝自IG）

▲小予曬出超音波照片。（圖／翻攝自IG）

而小予接著寫到與阿良相識的心情：「2024我遇到了一個把我捧在手掌心上的人，他捨不得我有一點傷心難過，我可以做任何我想做的事，事事有回應，件件有著落，行動勝過所有承諾，江先生，未來請多多指教，期待我們的1+1=3。」曝光的照片中，兩人無名指都戴著戒指，她被江先生擁入懷中，兩人一起拿著寶寶超音波照，神情充滿幸福。

她透過限動分享喜悅：「謝謝江先生的愛護，從得知懷孕到現在我有滿滿的安全感，還有大大的幸福，大家的祝福我都收到了，這幾天有空再來好好回覆訊息，『一段真正有結果的愛情是不需要你去長跑的』，至於有一些不理性或是揣測的留言，我就自動屏蔽了喔，孕期我需要保持快樂心情，一段話也給大家：你看到的不一定是真的，你沒看到的也不代表沒有發生，祝福大家都能開心幸福每一天。」

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小予, 陳玟予, 阿良

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