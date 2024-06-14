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KPOP圈掀懷舊熱潮！韓國人也愛台式美學　NewJeans同款街景成打卡夯點

文／妞新聞

Y2K、千禧風、底片相機，懷舊風熱潮再次席捲全球，從穿搭、生活、美食到娛樂，無一不受到影響，也慢慢地改變了我們對生活的看法，追求那個安穩、單純美好的時代已成了現代人的小小救贖，這也是為何「復古風潮」每隔一段時間就會引起話題的原因！而在許多外國人眼中，「台灣」更是有著許多不可言喻的氛圍，連韓國大勢女團NewJeans都特地來台拍攝MV，跟著妞編輯一起探索為何「台式美學」這麼受歡迎吧！

近年KPOP圈掀起懷舊熱潮

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自2019年底至2022年初，全球受到新冠疫情引響，許多人被迫得關在家裡不得隨意外出，這也間接迫使大家開始懷念過去安穩平靜的生活，於是開始投奔「Newtro」（新式復古）的懷抱！從由劉在石、李孝利和Rain組成的限定團體「SSAK3」所推出的歌曲〈다시 여기 바닷가〉，再到NCT U的〈90's Love〉以及火爆全球的(G)I-DLEQueencard〉都顯現了這些復古歌曲的成功！

韓國人對台灣的印象？

https://www.instagram.com/p/C7qO_bRxJkx

https://www.instagram.com/p/C43Bo9Gh9zS

https://www.instagram.com/p/B5PutH6hnwu

而對於韓國人來說，台灣又有哪些迷人之處呢？最早可能要從TWICE成員周子瑜開始說起，繼子瑜特殊的氣質和美貌在韓國大受歡迎後，限定韓團Wanna One成員賴冠霖和(G)I-DLE成員舒華等，都讓韓國人一提到台灣人時總是離不開「高顏值」等評價，接著是近年因台劇《想見你》在亞洲爆紅的主演許光漢，也再將台灣一步步推向國際舞台。

大勢女團NewJeans、ILLIT來台拍攝MV

https://www.instagram.com/p/C7V5pLby4ki

https://www.instagram.com/p/C7VP3_ByvTu

https://www.instagram.com/p/C4IwjohPUUL

隨著復古熱潮在韓國越來越受到歡迎，韓國人更是看準台灣是個融合多元文化的國家，從崎嶇的街道、巷弄、老舊磚牆、鐵皮屋、火車平交道再到雜貨店，彷彿都有著自己的故事要準備訴說。女團NewJeans、ILLIT先前也曾到台灣取景，各種我們在日常中嫌棄的老舊街景和建築，在韓國人眼中就是一種活生生的「感性美」生活方式，這種風格正是在韓國或是其他歐洲國家比較難擁有的，也因這些MV與照片一釋出，又讓世界看到不一樣的台灣！

韓國網友怎麼看？

https://www.instagram.com/p/C7WMGoayf6M

師妹ILLIT前腳剛走，NewJeans就馬上來台拍攝MV，讓原本聲勢就很高的NewJeans本次回歸又受到更多人關注！在How Sweet〉的MV中成員走過新北萬里玉田路、宜蘭礁溪、德陽街平交道、慶豐便利商店、華江整宅社區和民生社區等景點，MV釋出至今目前已登上YouTube「音樂發燒影片排行」榜首，韓國網友也給出「看了好想去台灣」、「對台灣產生了不一樣的想像」和「可以感受到夏天的感覺」等評價，妞妞們也喜歡這次NewJeans的作品嗎？

韓星效應！NewJeans拍攝地又成為觀光勝地 

隨著How Sweet〉的MV釋出，配上五位小女孩天真的青春演繹，原本對台灣街景無感的妞妞們，看完後應該也很想找時間到這些拍攝地踩點吧！疫情趨緩後的近幾年，台灣每天都有不少觀光客湧入，現在又因為NewJeans的韓星效應，想必台灣會越來越受到外國旅客的喜愛！

妞妞們對於台灣的街景有什麼看法呢？或許它有點髒、有點舊、有點不那麼美觀，但它畢竟陪伴了台灣人走過漫長的歲月，濃濃的人情味是別的國家絕對無法取代的！

【延伸閱讀】

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關鍵字

Niusnews妞新聞, 韓國, 復古風潮, 懷舊

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