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韓網熱議／《魷魚遊戲2》大家都在講的一件事！　名演員反成敗筆

記者張筱涵／綜合報導

《魷魚遊戲2》於26日全7集上線，全世界許多劇迷都把握時間一次追完，正反兩面評價全都有，南韓論壇theqoo熱門文章也出現了許多相關文章，其中一篇標題直接說「《魷魚遊戲2》大家都在講的一件事」。

【《魷魚遊戲2》大家都在講的一件事】

名演員們連續出場，因為要讓每個人都有故事線，導致劇情有點走偏

▲▼魷魚遊戲2。（圖／翻攝自theqoo）▲▼魷魚遊戲2。（圖／翻攝自theqoo）

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｜討論區留言｜

1. 第一季成功的原因已經消失了

2. 應該淘汰掉太多不必要的人^^ 乾脆從主演全換掉，重新規劃會更有新意，現在就是四不像

3. 從一開始大規模公開演員陣容時就感覺到過於野心勃勃了，而且根據演員的知名度大致能預測角色發展，呵呵

4. 從演員和宣傳就能看出誰會活下來，誰會死，太明顯了

5. 角色裡唯一有魅力的只有朴成焄，梁東根和李陣郁的劇情實在太拖沓了

6. 全是大家熟悉的人，實在很難投入劇情

7. 演技也不過關，越來越讓人失望

8. 完全不關心每個角色會怎麼樣……甚至不知道該專注在哪個角色身上。第一季還有那種為角色的生死捏一把汗的緊張感，現在則完全無所謂誰死誰活，這種感覺

9. 一眼就能看出誰不會很快死掉，哈哈。原本應該讓第二季、第三季獨立開展，但現在這種感覺像被硬生生砍了一半，劇情又拖沓得不行

10. TOP演這種垃圾人生的角色，有什麼意思？就像吸毒的人在演吸毒，實在讓人不舒服。比起犯罪者演好人，犯罪者再演犯罪者更讓人看著尷尬

11. 不是分量的問題，純粹是不好看。看到第4集，遊戲跟第一季一樣毫無變化，TOP的演技讓人煩。乾脆不看了，真心不推薦

12. 我想看遊戲，但幾乎沒遊戲，OX投票倒是很多，光是介紹參加者就耗了一集，最後只是開槍就結束了，這算什麼？

13. 其實《魷魚遊戲》第一季就只是題材好而已，演技和劇情都一般，只是因為在海外火了，才被過度吹捧

14. 選角真的很糟糕

15. 演技過於用力，大家都在搶戲，感覺很勉強且不協調

16. 看來他們根本不知道第一季為什麼會成功

17. 第一季後半段就已經不怎麼有趣了，第二季延續了這個氛圍，真的很可惜

18. 把原本都是主角的演員聚在一起，結果角色之間完全無法融合，各演各的，像是在一集中看了好幾部劇的感覺

19. 孔劉演那種瘋狂角色真的尷尬到爆，撐著看完一集已經很累了，後面就更不用提了，第三季完全不期待了

20. 看起來是為了第三季蓄力，但第二季真的沒有任何有影響力的角色

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