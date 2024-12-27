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當律師20年傻眼「柯文哲起訴書太搶手」　網路下載PDF檔要排隊！

記者陳芊秀／綜合報導

台灣民眾近日關注民眾黨主席柯文哲被起訴事件，起訴書成為社群網路熱門關鍵字。法律YouTuber「瑩真律師」曬出台北地檢署檢察官起訴書，透露「當律師20年，從沒見過起訴書如此搶手！」

▲▼法律YTR「瑩真律師」發文談起訴書。（圖／資料照／記者屠惠剛攝、翻攝自IG）

▲民眾黨主席柯文哲起訴書引發全民搶閱。（圖／資料照／記者屠惠剛攝、翻攝自IG）

瑩真律師發文談起訴書，直呼當律師20年，從來沒見過起訴書這麼搶手，不只是引發全民閱讀，還有人問出版社能不能出精裝本？她引用著作權法告訴大眾：「可以的喔！依著作權法第9條規定，公務員職務上製作的公文書，沒有著作權。」因此她表示，大家卯起來影印、截圖、分享心得，甚至未來有人想出精裝本，都不會有著作權的問題，但文末提醒要注意相關人士的個資。

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▲▼法律YTR「瑩真律師」發文談起訴書。（圖／翻攝自IG）

▲法律YTR「瑩真律師」發文談起訴書。（圖／翻攝自IG）

此外，瑩真律師在留言串透露：「網路上pdf檔還要排隊等下載！」

▲▼法律YTR「瑩真律師」發文談起訴書。（圖／翻攝自IG）

▲瑩真律師透露網路下載起訴書還要排隊。（圖／翻攝自IG）

民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金等案，於26日被北檢依照4大罪起訴，包括收賄、圖利、背信、公益侵占等罪，求刑28年6月。台北地院合議庭26日晚間召開接押庭，裁定柯文哲以3千萬金額金額交保，這是歷經114天羈押後終於獲釋。

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