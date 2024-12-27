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董寶石喝醉失態「人肉衝撞無辜車」！　當場遭拘留

記者張筱涵／綜合報導

大陸藝人「寶石老舅」董寶石近日被爆因酒後失態，於本月初遭行政拘留7日，引發廣泛關注。他於27日深夜在社交平台發文，公開道歉並詳述事件經過，坦承自己的行為「非常可恥」。

▲▼寶石老舅」董寶石。（圖／翻攝自微博／寶石Gem）

▲董寶石今年38歲。（圖／翻攝自微博／寶石Gem）

董寶石在聲明中提到，事件發生於12月3日晚，結束工作後與同事聚餐飲酒，期間喝到凌晨，之後在路上不慎撞上停靠在路邊的一輛車。當時情緒失控，加之酒精影響，竟以自己的身體撞擊車輛，造成噪音擾民，隨後被相關部門處以行政拘留。

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董寶石澄清，自己並未涉及酒後駕車或打架鬥毆行為，並第一時間與車主達成賠償和解。他對於酒後不遵守公共秩序的行為感到深深自責，稱自己「一直在羞愧與自責中」。

董寶石在聲明中向粉絲和大眾道歉：「非常抱歉，我沒有給大家起到好的示範，對不起所有喜歡我的觀眾和粉絲朋友，也對不起家人兄弟。」他表示願意接受所有批評，承擔相應責任，並強調將以此事為戒，改正自身行為。

事件曝光後，引發網友熱議，有人批評他的行為不負責任，也有人表示理解，並希望他能以此為教訓，重新出發。

▲▼寶石老舅」董寶石。（圖／翻攝自微博／寶石Gem）

▲董寶石發文。（圖／翻攝自微博／寶石Gem）

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