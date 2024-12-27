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19歲女偶像卡片遭盜刷！　損失6萬竟追不回…江角怜音1舉動洩危機

記者陳芊秀／綜合報導

19歲日本女偶像卡片遭盜刷！江角怜音是女團「≒JOY（Nearly Equal Joy）」成員，近日在電台節目透露自己卡片遭盜刷的經歷，損失金額約6萬日圓（約台幣1萬2449元）。

▲▼19歲江角怜音卡片被盜刷6萬日圓（約台幣1萬2449元）。（圖／翻攝自X／江角怜音）

▲19歲江角怜音卡片被盜刷6萬日圓（約台幣1萬2449元）。（圖／翻攝自X／江角怜音）

據日媒《Sponichi Annex》報導，江角怜音談及今年最糟糕的經歷。她表示手機有安裝銀行APP，會收到推播通知，某天半夜突然到3次通知，金額是3筆300日圓（約台幣62元）的扣款，「我當時以為是之前購物的延遲扣款，但第二天早上又收到了通知，這次是3筆大約2萬日圓（約台幣4151元）的扣款。」

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江角怜音隨後聯繫金融相關機構查詢，「對方告訴我，卡片資料被盜用，用在某人的Apple帳戶。總共被盜用大約6萬日圓（約台幣1萬2449元）。但是這筆款項無法追回，「因為我用的是簽帳金融卡，不是信用卡，錢直接從銀行帳戶扣除，無法進行退款處理」。

卡片為何會被盜刷？江角怜音回想時說道：「想想好像有幾個可能，比如在電車上想要網購時，直接拿出卡來一邊輸入資料。」疑似因此被人偷拍到卡片資料。她的經歷意外引發迴響，日網眾多有盜刷經驗的苦主紛紛留言「被盜刷的錢追不回來，那擁有簽帳金融卡有什麼意義呢」、「雖然有人覺得簽帳金融卡『不會被盜刷超過帳戶餘額』，但我覺得其風險跟現金相比其實差不了多少」、「我用信用卡也有被盜刷過9萬，但是這筆金額有成功追回，也學到不少教訓」、「接過信用卡公司來電詢問是否有進行高額消費，幸運的是，在損失發生前及時阻止這些異常購物行為」。

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