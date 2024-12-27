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野生蔡依林「身邊超多遊客」還是0偽裝！日本排隊點餐 被拍親民一幕

記者潘慧中／綜合報導

蔡依林日前剛鬆口表示，2025年春天將發行睽違6年的新專輯，最近便把握工作空檔，和家人前往日本旅遊，無論是排隊點餐或是在路邊幫媽媽拍美照，她都沒有刻意偽裝，作風相當親民。

▲▼蔡依林。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲蔡依林最近在日本玩。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

從Instagram限時動態中，可以看到蔡依林和家人一起朝聖晴空塔，她戴著一頂白色毛線帽，鬆軟質感格外增添可愛氣息，穿上黑色羽絨外套和牛仔褲，在景點前開心地手舞足蹈拍照。

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▲▼蔡依林。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）▲▼蔡依林。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲蔡依林和家人朝聖晴空塔。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

不只這樣，蔡依林還和家人一起去欣賞掛滿了閃爍燈飾的樹木，感受濃厚的節慶氛圍；她也和媽媽一起在充滿聖誕氣氛的傳統歐式木屋前合影，就算身旁有很多遊客，她仍沒有刻意偽裝。

▲▼蔡依林。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲▼蔡依林。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲▼蔡依林。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲蔡依林除了和媽媽合照，也開心幫媽媽拍美照。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

除此之外，蔡依林也有和家人一起在當地餐廳享用可愛飲品，購入毛茸茸的小東西作勢塞進嘴巴，在店裡排隊的時候，還和媽媽一起合照，相當享受難得的天倫之樂。

▲▼蔡依林。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）▲▼蔡依林。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲蔡依林和家人們在日本享用美食。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

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