《魷魚遊戲2》上線撞日柯文哲起訴！熱搜被反超…網：沒時間看另一部

記者陳芊秀／綜合報導

《魷魚遊戲2》於26日全球上線，而台灣當天正好是民眾黨主席柯文哲被北檢依照4大罪起訴。結果民眾關注起訴書內容，搜尋關鍵字超過10萬筆，超越夯劇回歸，還有網友留言稱：「沒時間看另一部。」

▲《魷魚遊戲2》全球上線，撞日民眾黨主席柯文哲起訴書公開。（圖／翻攝自Netflix X、記者林敬旻攝）

相隔3年終於等到《魷魚遊戲2》播出，上線前全球各地都有造勢宣傳以及推出聯名活動，然而台灣民眾也高度關注柯文哲起訴書。根據Google熱搜榜統計，在24小時內，網友搜尋柯文哲起訴關鍵字如「年羹堯」、「柯文哲起訴書下載」等，搜尋超過10萬筆，而「魷魚遊戲2」的關鍵字搜尋則超過2萬筆，起訴事件的熱搜度是夯劇5倍。

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▲《魷魚遊戲2》全球觀眾等3年終於播出。（圖／翻攝自X／Netflix）

▲台灣Google熱門趨勢榜，《魷魚遊戲2》被超越。（圖／翻攝自Google趨勢）



作家謝知橋昨日（26）晚間在Threads發文：「嚴重懷疑Netflix得罪北檢。《魷魚遊戲2》今天下午上線，我到現在還沒看到有台灣人討論。 」該則串文瀏覽超過54萬，有網友反駁「魷魚遊戲4點才上，根本還看不完3集要怎麼討論」、「在努力看了不要吵」。也有網友稱「大家沒時間看另一部了」、「我同事一直問『所以完整版起訴書在哪？？？完整版！！！！』比追劇認真欸 」、「實在太精采了根本沒空追魷魚」，更有人留言「被起訴書拖累的苦主」。