快訊／胡歌到台灣了！灰綠西裝超帥現身　粉絲包圍機場掀暴動

記者田暐瑋／綜合報導

大陸藝人胡歌睽違6年確定12日訪台，將出席松山文創園區一場「對話青年」的活動，掀起高度關注，他搭乘上午11點的班機抵達台灣，一早就有許多粉絲到場接機，身穿灰綠色西裝搭配白色上衣，一現身帥氣模樣掀起全場尖叫，一路親切對粉絲揮手致意。

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▲胡歌 。（圖／劉亮亨攝）

胡歌上次來台是2018年參加金馬獎，睽違6年再低調來台與青年交流，此次行程相當低調，並未有公開資訊，據悉場地能容納200人，至於活動具體內容，目前還無法得知，但已經不少人都盼望能近距離一睹男神的風采！

在行程規劃方面，胡歌於12日中午飛抵台北松山機場，低調出席下午4時在松山文創園區舉辦的「對話青年」活動，本次對話的主要對象是台灣的青年導演、影片創作者，同時還包括上海大學上海電影學院的學生。本次的交流定調為私人的影視文化交流，不牽涉任何政治意涵，我方涉兩岸相關單位也樂觀其成，給予鼓勵。

胡歌此行極為低調，不僅這場「對話青年」活動不對外開放，活動結束之後，他便會回到下榻飯店休息，由於他「吃素」，所以晚間就在飯店簡單用餐，不會再有外出行程；他也將在13日一大清早，便前往桃園機場搭機離台。