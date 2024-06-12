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林秉聖有女友爆「偷辦IG小帳」求愛蔡尚樺！ID名藏玄機　黑歷史被挖

蔡尚樺（右）當初身為T1聯盟的策略行銷長，與林秉聖（左）拍動態短片就已很有火花，成為網友討論的話題。（翻攝自蔡尚樺IG）

圖文／鏡週刊

與交大仔仔交往11年，蔡尚樺與他的經典約會畫面屢被本刊捕捉，後來之所以會宣布與交大仔仔「回到好朋友關係」，則因有網友抓包IG疑似有個私密帳號，正是林秉聖追求蔡尚樺用的，帳號名為「nllovegt」，nl是林秉聖英文名字「Nelson」縮寫，另外lovegt的「gt」正是蔡尚樺「Gladys Tsai」的縮寫。

於是，IG帳號「nllovegt」就是「Nelson愛Gladys」，如此青春無敵的宣示，加上當時大頭貼是一男一女的影子，兩人主要的帳號又都有追蹤「nllovegt」這個小帳，可見其中定有貓膩，尤其林秉聖當時同樣另有女友。

蔡尚樺與林秉聖被發現愛的小帳，對外才解釋跟交大仔仔玩完，並給林秉聖接手的空間。（翻攝自nllovegt IG）

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▲蔡尚樺與林秉聖被發現愛的小帳，對外才解釋跟交大仔仔玩完，並給林秉聖接手的空間。（翻攝自nllovegt IG）

只是被抓包時，蔡尚樺仍不願承認與林秉聖熱戀，僅透過經紀人消毒說道：「而後有人（意指林秉聖）表達好感、因本來就是好友，所以同意私人帳號的追蹤，目前在觀察的階段，未來對所有交友關係都會審慎評估，謝謝大家關心。」

與蔡尚樺曖昧不清時，林秉聖（左）也被爆與圈外女友（右）沒有分手。（翻攝自林秉聖IG）

▲與蔡尚樺曖昧不清時，林秉聖（左）也被爆與圈外女友（右）沒有分手。（翻攝自林秉聖IG）

與林秉聖相比，蔡尚樺之前過生日時，交大仔仔曾送上用7萬元紙鈔做的蛋糕，大方示愛之餘也有密謀求婚細節，只是交大仔仔從竹科調到南科工作，聚少離多也讓其他人有機可乘，埋下情變的導火線。

本刊曾經拍過蔡尚樺（左）在短時間內同時與林秉聖、男友交大仔仔（右）約會的畫面，當時她信誓旦旦「根本不可能被（男友以外的人）追走。」

本刊曾經拍過蔡尚樺（左）在短時間內同時與林秉聖、男友交大仔仔（右）約會的畫面，當時她信誓旦旦「根本不可能被（男友以外的人）追走。」

關於林秉聖的薪水則有不同版本，有1年超過700萬台幣，也有3年6,000萬的說法；只是也有網友踢爆他在大學時候就有偷來的黑歷史，跟近來的前女友與蔡尚樺也是類似交接不清；「感想是過了這麼多年，他（林秉聖）還是很喜歡劈腿，也很喜歡用名字組合來放閃。」網友如此評論。


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