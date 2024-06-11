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金赫拉簽約美國公司！甩霸凌醜聞「準備進軍海外」IG發文疑吐心聲

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星金赫拉因參演《黑暗榮耀》而走紅，不料沒多久後就在同年爆出有校園霸凌前科，事件反轉再反轉，一度被《Dispatch》爆出道歉的錄音檔，直到今年4月才與受害者圓滿和解。11日她透過Instagram分享近況，韓媒也報導稱她已經與美國經紀公司簽約，準備進軍海外。

▲金赫拉久違更新Instagram。（圖／翻攝自金赫拉Instagram）

▲金赫拉在今年4月宣布與受害者和解。（圖／翻攝自金赫拉Instagram）

金赫拉11日透過Instagram限時動態曬出照片，照片中上的吊飾的文字寫著「產生勇氣的便當」，似乎回到了正常的日常生活，也讓部分網友相當好奇她的近況。她在去年9月爆出霸凌事件，與受害者各執一詞，一度被《Dispatch》爆出她向受害者道歉的錄音檔，她的形象因此跌落谷底，直到今年4月，經紀公司才發文宣布「與被害者見面後整理了過去的記憶，度過了彼此理解的時間，決定為彼此的生活應援」，事情才算是告一段落。

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▲金赫拉久違更新Instagram。（圖／翻攝自金赫拉Instagram）

▲金赫拉久違更新Instagram。（圖／翻攝自金赫拉Instagram）

金赫拉在《黑暗榮耀》、《驅魔麵館2》中都有著活躍的表現，演技受到大眾肯定，不過因為校園霸凌事件的緣故，她進入了長久的自省期，從去年9月至今只有參演了音樂劇，幾乎可以說是消失在螢光幕前，且Instagram貼文也還停留在針對霸凌的道歉文。

根據韓媒報導，金赫拉已經與美國經紀公司合作，目前正在準備進軍海外，11日發表的Instagram限時動態，也因此被外界解讀成是這半年多的時間以來，沉澱後的心情，外界相當關注她接下來的腳步，也好奇她是否有機會重新挽回在大眾心目中的形象。

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