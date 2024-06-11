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王陽明暌違10年重返《角頭》宇宙！　回到第一戰：將解答所有問題

記者蕭采薇／台北報導

億萬票房的《角頭》系列推出全新電影《角頭－大橋頭》，《角頭》IP成立10週年，選擇將宇宙版圖不斷擴大，這集則由王陽明擔任主角。故事時間回到「第一戰」，追溯整個世界觀故事的源頭，大橋頭、頂庄、北館、北城，四方角頭秩序面臨重大挑戰，集結《角頭》全明星陣容演出，規模比以往還大。英文片名暗示故事聚焦「父子」為主題，不過監製張威縯鬆口透露「角頭」世界中「父子」有另一種意思。

▲《角頭－大橋頭》王陽明和懷秋將與施名帥、鄭人碩、張再興等人有精彩對手戲。（圖／曼尼娛樂提供）

▲監製張威縯透露，這次試圖把父子之間的情感帶到《角頭》的世界裡。（圖／曼尼娛樂提供）

有別於以往大眾對於角頭兄弟既定的「一身黑」形象不太一樣，電影海報主角身上穿著一件頗有時尚感的水墨白色花襯衫，微開的領口及捲起的袖子，露出胸口及手臂上海浪圖騰刺青，閃電符號在刺青中若隱若現，有網友馬上認出是《角頭》首集的王陽明，在網路上掀起一波熱烈討論，狂讚：「Michael哥回來了」、「太帥了吧」、「這個男人我可以」、「這次也一定要去戲院支持」、「期待看到他跟慶哥（鄭人碩）對打」。

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今年《角頭》系列邁入第10年，從《角頭》、《角頭2：王者再起》到外傳電影《角頭—浪流連》，口碑越來越好，票房不斷寫下新紀錄，多年來累積出大批粉絲，不斷敲碗期待推出續作。監製張威縯坦言，從《角頭》首集的「頂庄」、「大橋頭」勢力之戰，到《角頭2》的「北館」抵抗「健合會」，這次《角頭－大橋頭》把世界觀建構起來，「大家會看見各方領袖、組織、他們的風格都定得很清楚，其實真的很不容易。」

▲《角頭－大橋頭》王陽明和懷秋將與施名帥、鄭人碩、張再興等人有精彩對手戲。（圖／曼尼娛樂提供）

▲王陽明與懷秋成為電影《角頭－大橋頭》中想擴大組織「大橋頭」版圖的推手。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭－大橋頭》故事時間回到「第一戰」，當《角頭》首集的「大橋頭」、「頂庄」、遇上《角頭2》的「北館」、「北城」，四方角頭秩序面臨重大挑戰，規模比以往還大。監製張威縯表示：「我們這次追溯《角頭》整個世界觀故事的源頭，在於『大橋頭』裡有個二代想把在外國的所見所聞、賺錢的方法帶回台灣，他的慾望龐大到小小的『大橋頭』已經容不下，但他的這些想法、慾望跟手法怎麼來的，都可以在這次的電影裡看到。」

▲《角頭－大橋頭》王陽明和懷秋將與施名帥、鄭人碩、張再興等人有精彩對手戲。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－大橋頭》王陽明和懷秋將與施名帥、鄭人碩、張再興等人有精彩對手戲。（圖／曼尼娛樂提供）
 
有別於過往《角頭》系列的英文片名，《角頭－大橋頭》以「Like Father Like Son」（有其父必有其子）作為命名，似乎暗示這次主題聚焦在「父子」關係當中。監製張威縯透露，這次試圖把父子之間的情感帶到《角頭》的世界裡，真實父子關係如同Michael（王陽明飾）與爸爸之間有矛盾的情感，還有很多是在兄弟與大哥之間，那種介於爸爸和上司的關係。

闊別《角頭》系列將近10年，王陽明很開心在《角頭－大橋頭》正式回歸，大家熟悉的「Michael哥」又回來了。他坦言：「很多角頭的粉絲會問我『Michael哥』到底在哪裡？他到底死了嗎？之前發生什麼事？『大橋頭』到底在幹嘛？」這些年來他與監製張威縯時常討論這些粉絲的問題，希望找到最好的時機點，等待好的故事醞釀出來，「所以現在我回來了，回來演Michael，《角頭－大橋頭》是前傳電影，發生《角頭》第一集之前的故事，將會解答所有《角頭》的粉絲關注的問題！」

▲《角頭－大橋頭》王陽明和懷秋將與施名帥、鄭人碩、張再興等人有精彩對手戲。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－大橋頭》回到第一戰！王陽明透露將解答「所有粉絲關注的問題」。（圖／曼尼娛樂提供）

電影《角頭－大橋頭》聚集台灣資深、中生代與新生代演員共同飆戲，究竟Michael（王陽明飾）與阿慶（鄭人碩飾）有什麼不共戴天之仇？故事時間回到《角頭》系列的「第一戰」，當時「大橋頭」第二代Michael橫空出世，瞞著父親（龍天翔飾），與兄弟（張懷秋飾）私下打算重整角頭新的秩序，惹火了高捷、王識賢帶領的「北館」、蔡振南、孫鵬帶領的「頂庄」、太保帶領的「北城」共同對抗，四方角頭正式開戰，電影8月16日上映。

 

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角頭, 王陽明, 角頭－大橋頭

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