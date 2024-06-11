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張孝全脫口男友金句「我以為」　許瑋甯拍戲中當場氣到下車

記者許逸群／台北報導

獨家懸疑推理影集《誰是被害者：第2季》今（11日）舉辦媒體茶敘，張孝全、許瑋甯、蘇慧倫與李沐出席分享拍攝經歷。其中張孝全和許瑋甯從辦案夥伴身分升級成戀人關係，兩人再度攜手回歸合作，不過劇中變成戀人後，卻讓許瑋甯苦笑稱被張孝全氣到不行！

▲▼Netflix《誰是被害者：第2季》媒體茶敘-張孝全、許瑋甯。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼張孝全與許瑋甯回歸《誰是被害者》並飾演情侶。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Netflix《誰是被害者：第2季》媒體茶敘-張孝全、許瑋甯。（圖／記者周宸亘攝）

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許瑋甯與張孝全延續上一季合作的默契，只是本季從辦案夥伴晉升為戀人。許瑋甯透露，與張孝全於劇中有個橋段在車上爭論，當彼此說完各自的想法後，張孝全脫口說出一句「我以為我們很好」，讓入戲相當深的許瑋甯當場氣到直接下車！不過許瑋甯笑說，後來有調整劇情，有上車好好地將劇情走完。

張孝全在劇中的角色有亞斯伯格症，在表情與肢體動作上有許多細節，加上劇情與角色都較為沉悶，他坦言，當下拍攝時，有請老婆與小孩出國找家人兩個月。他透露，因太過忙碌時，怕自己易怒，「不知道我可以有多少耐心，我沒那麼有把握。」所以決定讓自己獨處。

▲▼Netflix《誰是被害者：第2季》媒體茶敘-蘇慧倫。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼蘇慧倫睽違12年再次跨界當演員。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Netflix《誰是被害者：第2季》媒體茶敘-蘇慧倫。（圖／記者周宸亘攝）

第二季除了原班人馬也加入了驚喜全新卡司蘇慧倫，睽違12年再次跨界當演員詮釋高難度法醫角色。她在開拍前有與法醫見面，沒想到對方竟突然播放出真實的驗屍照片，「我有嚇一跳，因為無預警地開始播放，我沒有想到會看到那些，拍戲過程有做過惡夢！」

▲▼Netflix《誰是被害者：第2季》媒體茶敘-李沐。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼在劇中飾演張孝全女兒的李沐一同回歸。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Netflix《誰是被害者：第2季》媒體茶敘-李沐。（圖／記者周宸亘攝）

李沐則透露，劇中原本有安排「唱歌」橋段，她苦笑說：「我唱了一下歌，然後轉過去發現大家都在發抖、笑成一團。」她接著表示：「因為那個正常情境下不可能有人會唱歌。有點像跟別人吵架，然後唱歌說服他。」不過後來導演覺得不用唱，用講的就好，也讓李沐鬆了一口氣。

▲▼Netflix《誰是被害者：第2季》媒體茶敘-張孝全、許瑋甯、蘇慧倫、李沐。（圖／記者周宸亘攝）

▲張孝全、許瑋甯、蘇慧倫與李沐出席媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

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誰是被害者, 張孝全, 許瑋甯, 蘇慧倫, 李沐

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