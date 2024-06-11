洋蔥瘦到太誇張！站春風旁邊「完全沒被認出」　超扯對比照曝光

記者田暐瑋／綜合報導

藝人陳勢安近日在社群媒體上分享一段有趣插曲，因為剛好巧遇玖壹壹的春風和健志，幾人開心聊天，卻發現不見洋蔥身影，之後才驚覺一直默默站在旁邊的清瘦男子就是洋蔥本人，讓他傻眼驚呼：「我沒認出他？？」

▲洋蔥瘦超多。（圖／翻攝自洋蔥IG）



陳勢安在Threads上分享巧遇玖壹壹的故事，當時他和春風和健志開心聊天，「想說好久不見了好開心！然後默默想說洋蔥勒？」結果經紀人才提醒：「他從頭到尾都在你面前是你沒理他….。」他才恍然大悟：「什麼？？到底怎麼樣可以瘦到我沒認出他？？我好像太沒良心了！」

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▲洋蔥瘦到讓陳勢安認不出來。（圖／翻攝自陳勢安Threads）

陳勢安還透露，洋蔥其實當天剛好過生日，他有些尷尬地急發文道歉：「生日快樂啊～雙子萬歲！」這段趣事引起了網友們的熱烈討論，洋蔥本人也現身留言：「抱歉我怕我上去跟你打招呼，怕你會以為我是路人。」他也搞笑回應：「我下次要把你揪出來！」

事實上，洋蔥2023年為了演唱會積極健身，透過密集重訓、騎腳踏車，從原本的86公斤，成功甩肉10公斤瘦到7字頭，沒想到之後體重來到60公斤，顯見仍持續瘦身當中。

▲洋蔥瘦到讓陳勢安認不出來。（圖／翻攝自洋蔥IG）