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連獲奧斯卡！《不丹沒有槍》導演「台灣女婿」獲美榮譽博士

記者許逸群／綜合報導

連續兩年挺進奧斯卡的台灣女婿《不丹沒有槍》（The Monk And The Gun）導演巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji），今（10日）榮獲其母校美國勞倫斯大學（Lawrence University）頒發榮譽博士學位，並受邀在畢業典禮上對所有畢業生致詞。

▲《不丹沒有槍》巴沃獲美榮譽博士。（圖／海鵬影業提供）

▲導演巴沃獲美榮譽博士。（圖／海鵬影業提供）

巴沃邱寧多傑打趣說，這是他畢業後18年來第一次重返母校，身旁竟多了妻子及一對子女，讓他「感覺很不真實」。有趣的是，他在演講上還提及自己從原本念外交、變成了一位電影導演，並以電影《不丹沒有槍》片尾出現的「彩虹」，譬喻人生目標的變幻無窮，讓畢業生們報以熱烈掌聲。

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▲《不丹沒有槍》巴沃獲美榮譽博士。（圖／海鵬影業提供）

▲《不丹沒有槍》。（圖／海鵬影業提供）

巴沃邱寧多傑在數天前，就和妻子賴梵耘、一雙子女，千里迢迢回到他唸了四年的美國勞倫斯大學。學校為獎勵他對電影藝術的貢獻，特別頒發他榮譽博士學位，並邀請他對所有畢業生致詞鼓勵，讓他感到十分榮耀。巴沃出身不丹貴族，父親曾是不丹駐科威特外交官，讓他決定遠道赴美。

巴沃邱寧多傑就讀當時建校160年、素以人文教育著名的勞倫斯大學，念的還是政治系、主修外交關係。畢業後，他原本想進聯合國工作，或是成為一名律師，卻因緣際會當了電影導演。首次執導的兩部電影《不丹是教室》、《不丹沒有槍》，更連續獲選奧斯卡最佳國際電影之列。

有趣的是，巴沃邱寧多傑的妻子賴梵耘，是台灣知名劇作家賴聲川與禪修老師丁乃竺的女兒，亦為巴沃兩部電影的製片及選角指導，堪稱他成功背後的最強後盾。賴梵耘10歲時曾在楊德昌電影《牯嶺街少年殺人事件》飾演小四（張震）的妹妹。她曾在倫敦戲劇音樂學院就讀，也是台灣表演工作坊的演員。

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奧斯卡, 不丹沒有槍, 巴沃邱寧多傑

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