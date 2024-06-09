記者蔡宜芳／綜合報導

日本樂團「TUYU（ツユ）」在YouTube擁有132萬人追蹤，吉他手兼YouTuber矢野麻也（ぷす/Pusu）5月31日因涉嫌殺害女友，在對方胸口刺了一刀，因而遭警方依殺人未遂罪逮捕。而他所屬的樂團也於8日發出公告，內容間接宣告解散。

▲TUYU吉他手矢野麻也因殺人未遂被捕。（圖／翻攝自TUYU YouTube及X）

TUYU官方帳號表示，因為一切版權都屬於矢野麻也，所以成員們無法自行決定樂團的未來，「關於已發行的CD、數位音源、YouTube的MV以及粉絲俱樂部的處理問題，還在與相關人員協商中。」在聲明中，也提到了成員們未來的計畫，主唱禮衣、鋼琴手miro、幕後支援人員AzyuN，以及經紀人，都將不再以TUYU的名義活動，並表示未來也不會再與矢野有任何關聯。

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禮衣表示，很遺憾以這樣的方式結束活動，同時也在限時動態中強調「今後我再也不會唱TUYU的歌曲」；而原本即將以畢業形式離團的miro，也對於沒能好好劃下句點表達歉意：「未能順利畢業，未能親自向聽眾和相關人員致謝，是我唯一的遺憾，但感謝大家一直以來的支持，透過TUYU遇見大家是我最珍貴的回憶。」

▲TUYU聲明。（圖／翻攝自X／TUYU_official）

此前，矢野麻也在行兇後，親自打電話報警，稱自己刺傷了女友，並在被逮捕後立刻承認犯行，表示「我本來是想著殺了她之後自殺的」，消息令粉絲感到驚愕。事隔一周，TUYU官方雖然在聲明中沒有明說，但成員各自切割離去，樂團也形同解散，讓歌迷相當惋惜。