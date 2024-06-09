劇迷驚呼「魏瓔珞回來了」！　吳謹言演第一美女卻被酸：丫鬟更美

記者劉宛欣／綜合報導

製作人于正和女星吳謹言繼《延禧攻略》後再度合作，推出新古裝劇《墨雨雲間》，自開播以來就收視持續飆升，劇迷們紛紛驚呼「魏瓔珞殺回來了」，不少人認為吳謹言演回自己拿手的角色，她在劇中飾演復仇心切的女主角，與之前的「魏瓔珞」有著異曲同工之妙，眾多觀眾表示看得相當過癮。

▲吳謹言主演的《墨雨雲間》收視獲佳績。（圖／翻攝自吳謹言微博）

不過，吳謹言在劇中飾演的「京城第一美女」薛芳菲卻遭到部分觀眾質疑，有網友直言，吳謹言在飾演第一美女缺乏說服力，甚至有觀眾認為她的丫鬟「桐兒」顏值比她高，飾演「桐兒」的演員艾米因甜美可愛的外貌和水靈動人的氣質，受到了觀眾的高度評價。

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▲觀眾認為艾米美過吳謹言。（圖／翻攝自吳謹言、艾米微博）

16歲的艾米，是于正旗下的新人，曾在多部作品中出演配角，如《雲之羽》中的「雲雀」和《為有暗香來》中的「千芷」等，儘管都是戲分不多的角色，但她的演技生動、外型搶眼，讓觀眾留下深刻印象。在《墨雨雲間》飾演的桐兒與吳謹言飾演的角色，是一對共同對抗仇敵的「復仇姐妹花」。

艾米的氣質、外貌以及演技，讓許多觀眾想起了年輕時的劉亦菲，觀眾對她的未來發展抱有極高期待，認為她有潛力成為新生代的代表演員。