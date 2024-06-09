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曾寶儀代父問候寬姊　曾志偉16日極可能參加邱母告別式

記者葉文正／台北報導

藝人曾寶儀今天下午前往億萬票房導演邱瓈寬(寬姊)母親靈堂上香，曾寶儀表示「真的很感謝各界好友都來陪伴寬姊，這時候她真的很需要大家友情的支撐。」她也表示，父親曾志偉如果行程允可，16日應該也會來台灣參加邱媽媽的告別式。

▲▼邱瓈寬母親靈堂-曾寶儀。（圖／記者周宸亘攝）`

▲邱瓈寬母親靈堂-曾寶儀。（圖／記者周宸亘攝）

曾寶儀表示，「這幾天看到很多朋友來看她很欣慰，今天也是來聽她說話，這時候她很需要大家的溫暖，蠻感謝大家，她說她有好好吃飯，昨晚也有好好睡覺，她是我們家很久很久的朋友，在不同的角度，不管是爸爸或是媽媽，我就是來做我自己該做的事。」

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▲▼邱瓈寬母親靈堂-林明謙。（圖／記者周宸亘攝）

▲曾寶儀男友林明謙也到場。（圖／記者周宸亘攝）

對於剛剛跟寬姊聊天，曾寶儀認為能夠逗樂她很開心，「，我真的是國小就認識她，也跟寬姐聊的是過去小故事，我覺得這個時候能夠讓她笑一下，其實蠻好，就算她自己不笑，旁邊的人笑了，她也能夠感染一些比較開心的能量。」

▲曾志偉親自回應入股詐騙集團被捕的假新聞。（圖／CFP）

▲曾志偉。（圖／CFP）

曾寶儀也回憶，爸爸曾志偉拍寬姊監制的片的時候，就在片場看著大人們工作，至於什麽片真的不記得了，「但我真的是小時候就認識她哦，然後我們家不管是有大事，或者是小事的時候，寬姐都非常盡心盡力的會出席，然後會給我們很多的關注，所以我們我們都要來。」至於曾志偉是否也能來台出席告別式，曾寶儀說爸爸會看行程，如果行程允許自然是有可能。

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曾寶儀, 邱瓈寬, 曾志偉

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