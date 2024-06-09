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渣夫東出昌大變影帝！渡邊杏爆秘密住院　離婚4年養3娃身體出狀況

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星渡邊杏是渡邊謙的女兒，與男星東出昌大因戲相戀結婚，不料爆出懷第三胎時男方不倫，最終於2020年離婚，隨後她與3個孩子移居法國。一度遭演藝圈放逐的東出昌大，如今復出翻紅還拿下電影獎影帝，而她被爆回日本秘密住院，病況令外界憂心。

▲▼渡邊杏秘密住院。（圖／翻攝自IG、X）

▲前夫東出昌大復出奪影帝，渡邊杏則被爆秘密住院。（圖／翻攝自X、IG）

據日媒《女性SEVEN》報導，渡邊杏2015年與東出昌大結婚，2016年生下一對雙胞胎女兒，2017年生下一名男孩，因丈夫不倫醜聞離婚後，2022年帶3個孩子移居法國。原本業界人士以為，她搬到巴黎工作節奏會放慢，然而，一邊獨自撫養3個孩子，又持續娛樂圈事業，工作量不僅沒有減少，反而超過了以往。友人透露，她從今年春天開始，感到身體不適的情況越來越多，可能已經忍到了極限，因此，3月回日本時就醫，根據診斷結果，決定住院，應該是短期的檢查性質的入院。而為了不讓孩子擔心，將孩子託付給了在法國的朋友，友人表示「杏非常清楚，如果她不能工作，這個家就無法運轉。如果病情惡化需要長期治療，家庭可能會面臨崩潰。」

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▲▼渡邊杏秘密住院。（圖／翻攝自IG、X）

▲▼渡邊杏秘密住院。（圖／翻攝自IG、X）

▲▼渡邊杏秘密住院。（圖／翻攝自IG、X）

▲渡邊杏2020年離婚後獨自撫養3個孩子，並帶孩子移居法國巴黎，同時兼顧演藝圈工作。（圖／翻攝自IG）

東出昌大因不倫醜聞影響，所有代言全部下架，被經紀公司開除，電視劇、電影被換角，形同遭演藝圈封殺。外傳他離婚後，每個月只付給每個小孩1萬日幣（約台幣2100元），遭女方友人痛罵渣男，而他放下外界批評，徹底隱居山中，像野人一樣的原始生活，反而吸引電視台採訪，重新在螢幕前露臉，加上演出電影《Winny》，演技大獲好評，獲得「第33屆日本映画批評家大賞」，目前呈現復出的態勢。

▲▼渡邊杏秘密住院。（圖／翻攝自IG、X）

▲東出昌大隱居山林意外翻紅，拍電影奪下電影獎影帝。（圖／翻攝自X）

渡邊杏、東出昌大離婚4年，現況持續受到日媒關注。有娛樂圈人士表示，杏會選擇移居法國，就是擔心孩子在日本的學校會因為東出昌大被調侃，如今東出昌大復出，還在上節目時談論孩子話題，傳聞杏因此感到不滿。

▲東出昌大憑電影《Winny》奪影帝。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒）

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