Angelababy因Lisa瘋馬秀消失9個月！　「官方有動作」默默解除封殺

記者劉宛欣／綜合報導

大陸女星Angelababy去年因飛到巴黎看BLACKPINK成員Lisa的18禁瘋馬秀表演，事業瞬間跌入谷底，遭到大陸官方軟封殺。她在的演藝活動幾乎陷入停滯，然而，最近終於傳來好消息，Angelababy主演的古裝劇《相思令》已通過大陸官方審查，可能將於今年播出，為她的職業生涯帶來一絲曙光。

▲Angelababy軟封殺有望解除。（圖／翻攝自Angelababy微博）

Angelababy的形象曾一度受到嚴重打擊，有報導指出，她因為收入中斷加上廣告商紛紛解約，不得不考慮出售位於北京的豪宅以支付巨額的違約金。此外，她參與的公益活動也遭到了網友的抵制與諷刺，指責她試圖做公益「洗白」。這段時間以來，她甚至被人猜測與合作《奔跑吧》的李晨熱戀。

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▲Angelababy的新作傳出通過審查的消息。（圖／翻攝自Angelababy微博）

在工作受限之餘，Angelababy選擇將更多的時間投入到家庭和育兒中，她經常被拍到與兒子小海綿在一起，無論是遛狗還是參加學校的親子活動，母子二人的溫馨畫面頻頻出現在社群上，她似乎也靠著家人的溫暖得到了慰藉。

隨著古裝劇《相思令》的通過審查消息曝光，Angelababy的事業似乎即將迎來轉機，該劇未播出，已經在微博引起了廣泛討論，閱讀量高達五千萬，一度上了熱搜榜，這代表廣大死忠粉絲對她的支持未減。