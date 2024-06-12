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小孟老師／6月12日星座運勢　處女精準掌握財運

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：提升服務水平
感情：分享人生目標
財運：優化投資組合
幸運色：淡藍色
貴人：獅子
小人：金牛

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雙子座

工作：達成環保目標
感情：建立共同習慣
財運：保持收益持續
幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：雙魚

天秤座

工作：提升文化認同
感情：支持健康生活
財運：合理分配收益
幸運色：藍色
貴人：雙魚
小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座

工作：順利通過檢查
感情：共同解決困難
財運：建立風險防範
幸運色：銀色
貴人：金牛
小人：天蠍

金牛座

工作：完成產品創新
感情：互相讚美欣賞
財運：提升財富競爭
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：射手

處女座

工作：成功推出活動
感情：共同培養興趣
財運：精準掌握市場
幸運色：銀色
貴人：巨蟹
小人：天秤

【水象星座】

巨蟹座

工作：獲得客戶大單
感情：維持溝通透明
財運：明智選擇投資
幸運色：藍色
貴人：魔羯
小人：獅子

天蠍座

工作：員工滿意調查
感情：共同制定計劃
財運：投資多元市場
幸運色：白色
貴人：天蠍
小人：牡羊

雙魚座

工作：成功實現合作
感情：共同享受時光
財運：掌握市場資訊
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：成功實施策略
感情：維持家庭和諧
財運：減少資本損失
幸運色：棕色
貴人：處女
小人：雙子

獅子座

工作：實現部門合作
感情：彼此理解支持
財運：降低風險成本
幸運色：灰色
貴人：雙子
小人：魔羯

射手座

工作：獲得政府資助
感情：互相尊重界限
財運：提升資金回報
幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：處女

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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