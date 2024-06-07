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張學友突「宣布取消演出」！　〈情書〉作曲人不捨發聲

記者蔡琛儀／台北報導

歌壇才女戚小戀曾替「歌神」張學友創作歌曲〈情歌〉，戚小戀表示，疫情期間，朋友們非常想念張學友的演唱會，這次能親臨現場的朋友們都感受到他的震撼魅力及唱功，這次巡演第一首演唱的國語歌曲就是〈情書〉，她深感榮幸。

▲▼戚小戀。（圖／源瑗園 San & Cloudia Studio提供）

▲戚小戀。（圖／源瑗園 San & Cloudia Studio提供）

她回想起29年前看中山美穗日片《情書》時，聽到張學友的《情書》片尾曲，為他的動人詮釋所感動。無論是弦樂版還是吉他版，都讓她屏息享受，推動她成就今日的自己。她感謝張學友讓這首歌歷久彌新，讓她重回創作少女時代。聽聞張學友因呼吸道不適取消演唱會，戚小戀祈禱他早日康復，並表示：「祝福學友哥早日康復，喉好壯壯，請多休息靜養，我們需要您！」

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戚小戀日前推出《我的太陽My Sun 2023》全記錄專輯，擔任唱片總監，親自監製、統籌、創意、製作和文案，期望透過音樂紀錄希望與夢想，並表達感恩與祝福。她的上一支作品《我的太陽2022》MV點閱率突破300萬，促使她構思舉辦《戀戀好太陽》歡唱微影片大賽。她透露，收到來自各界的正面反饋，鼓勵她繼續勇敢前行。

為了適應不同場合和年齡層的需求，戚小戀製作了多版本的演奏和伴唱音樂，收錄在全記錄專輯中，希望更多人用自己的歌聲去感謝及關心身邊的親友。她期望通過比賽和紀錄片的產出，把「感恩與祝福，希望和夢想」的種子撒向世界各地，並準備豐厚獎金和獎品，鼓勵所有年齡層唱出對親友和同儕的感恩與祝福，一起召喚正能量。

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