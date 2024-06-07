孫安佐見旅美教授「別怪父母」4子女觀建議！　截圖簡回：Fine

記者張筱涵／綜合報導

旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）5日以「給孫安佐的一封公開信」，來作為800多字的開頭，並解釋其實是想給所有類似處境的年輕人。而孫安佐今（7日）看見相關消息後，以截圖配上單字Fine來回應。

▲孫安佐 。（圖／記者孟育民攝）



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孫安佐今天透過Instagram限時動態，發出翁達瑞相關報導的網頁截圖，並言簡意賅地以黑底白字的Fine來回應。這封信其實在網路引起了很大的討論，翁達瑞表示孫安佐現今的處境，對他來說並不陌生，年輕時看不到的道理如今豁然開朗，且值得與對方分享。

▲孫安佐回應。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo99）



【翁達瑞信件重點整理】

一、自身所領悟的道理

1. 我們無法選擇原生家庭

原生家庭的影響會跟著我們一輩子，如果人生可以重來，我會更早接受命運的安排，概括承受原生家庭的一切，好的要心存感恩，壞的要奮力掙脫，停止複製。

2. 我們不能選擇父母

小時候我們羨慕過同學擁有的父母，因為感覺都比自己的父母好。長大後才發現所有的父母都有兩套行為標準：優點表現給別人欣賞，缺點留給家人承受。

3. 父母無法交換

即使父母可以互換，我們也永遠不會滿意。自己的父母我們看缺點，別人的父母我們看優點。不需要責怪父母，縱使我們的不幸是他們所造成。如果把人生的不幸歸咎於父母，他們也有父母可以責怪，這樣沒完沒了。

4. 不要責怪父母

每個人都有自己的人生要過，父母無法為我們負責。責怪父母之後，我們還是要面對自己的人生不幸。

二、翁達瑞給孫安佐的的建議

你已經二十四歲，可以決定自己的日子。如果不滿意父母為你安排的人生，你可以重新選擇，然後為自己選擇的人生負責。兩代關係本來就是家庭難題。不論親子關係好壞，每個人都要如此期許自己：幸福要由我傳承；不幸也要由我終止。

三、翁達瑞再述個人經歷，給孫安佐的祝福

我9歲喪父，遭遇不順時只有母親可以責怪。我今年68歲，有足夠的閱歷見證人生的美好。我人生最美好的時光都有母親的角色，她一年半前才過世。因為好為人師的職業病，我冒昧寫這封信給你。如果你覺得受到打擾，甚至有被冒犯，我要向你致歉。最後祝你一切安好！

▼翁達瑞完整貼文。