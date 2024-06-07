IU機場突往後蹲嚇壞眾人　女保鏢秒張開雙手接住她⋯舉動被讚爆

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星IU近期正忙於亞洲巡迴演唱會「2024 IU H.E.R.E.H World Tour Concert」，4月剛結束台灣站，緊接著在6日出國前往馬來西亞，多名歌迷到場送機，其中一段畫面卻引起熱議，由於她走路走到一半突然蹲下撿鞋子，後方女保鏢以為她要跌倒了，瞬間反應抱住她，機靈的舉動掀起討論，網路上一片讚聲直呼「保鑣姐姐好棒」。

▲IU於6日現身機場準備飛往馬來西亞。（圖／翻攝自IU IG）



IU於6日現身仁川機場，準備飛往馬來西亞準備演唱會，親切的她，不斷揮揮手、比著愛心，滿足周遭粉絲的要求，還不時彎腰想要聽清楚粉絲說的話，一路慢行前往出境方向，只是期間突然有人的鞋子掉了，她為了幫對方撿鞋突然往後蹲，後方女保鏢誤以為她跌倒，瞬間反應就是接住她。

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▲IU機場突往後蹲，女保鏢秒張開雙手接住她，反應被讚爆。（圖／翻攝自Newsen）

這段女保鏢的反應引起粉絲與網友熱議，雖然IU不是跌倒而是要幫忙撿鞋，但該位保鑣非常敬業，瞬間把藝人抱住防止受傷狀況出現，留言區一片讚嘆「反應好快」、「馬上就把IU抱住了」、「女保鏢帥爆了」。

▲IU近來正在準備巡迴演唱會。（圖／翻攝自IU IG）



IU巡迴演唱會「H.E.R.E.H World Tour Concert」於3月在首爾揭開序幕，接續前往橫濱站、台灣站、新加坡站、香港站、菲律賓站，6日則是飛往馬來西亞，為週末兩天活動做準備。