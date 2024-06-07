ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

IU機場突往後蹲嚇壞眾人　女保鏢秒張開雙手接住她⋯舉動被讚爆

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星IU近期正忙於亞洲巡迴演唱會「2024 IU H.E.R.E.H World Tour Concert」，4月剛結束台灣站，緊接著在6日出國前往馬來西亞，多名歌迷到場送機，其中一段畫面卻引起熱議，由於她走路走到一半突然蹲下撿鞋子，後方女保鏢以為她要跌倒了，瞬間反應抱住她，機靈的舉動掀起討論，網路上一片讚聲直呼「保鑣姐姐好棒」。

▲▼IU機場突往後蹲嚇壞眾人　女保鏢秒張開雙手接住她⋯反應被讚爆。（圖／翻攝自Newsen）

▲IU於6日現身機場準備飛往馬來西亞。（圖／翻攝自IU IG）

IU於6日現身仁川機場，準備飛往馬來西亞準備演唱會，親切的她，不斷揮揮手、比著愛心，滿足周遭粉絲的要求，還不時彎腰想要聽清楚粉絲說的話，一路慢行前往出境方向，只是期間突然有人的鞋子掉了，她為了幫對方撿鞋突然往後蹲，後方女保鏢誤以為她跌倒，瞬間反應就是接住她。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼IU機場突往後蹲嚇壞眾人　女保鏢秒張開雙手接住她⋯反應被讚爆。（圖／翻攝自Newsen）

▲▼IU機場突往後蹲嚇壞眾人　女保鏢秒張開雙手接住她⋯反應被讚爆。（圖／翻攝自Newsen）

▲▼IU機場突往後蹲，女保鏢秒張開雙手接住她，反應被讚爆。（圖／翻攝自Newsen）

▲IU機場突往後蹲，女保鏢秒張開雙手接住她，反應被讚爆。（圖／翻攝自Newsen）

這段女保鏢的反應引起粉絲與網友熱議，雖然IU不是跌倒而是要幫忙撿鞋，但該位保鑣非常敬業，瞬間把藝人抱住防止受傷狀況出現，留言區一片讚嘆「反應好快」、「馬上就把IU抱住了」、「女保鏢帥爆了」。

▲▼▲▼IU近來正在準備巡迴演唱會。（圖／翻攝自IU IG）

▲IU近來正在準備巡迴演唱會。（圖／翻攝自IU IG）

IU巡迴演唱會「H.E.R.E.H World Tour Concert」於3月在首爾揭開序幕，接續前往橫濱站、台灣站、新加坡站、香港站、菲律賓站，6日則是飛往馬來西亞，為週末兩天活動做準備。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

湯姆克魯斯超尷尬！　差點錯上英首相車

推薦閱讀

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法行為毀10年感情

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法行為毀10年感情

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」影片也不看

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」影片也不看

獨／張學友今晚演唱會停辦！　主辦單位證實了「曝光原因」

獨／張學友今晚演唱會停辦！　主辦單位證實了「曝光原因」

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」嘆出事了：這間又大又貴

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」嘆出事了：這間又大又貴

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌精品」　突遭解雇被網友起底

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌精品」　突遭解雇被網友起底

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工！　「不法行為影響公司」驚呆網

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工！　「不法行為影響公司」驚呆網

蔡阿嘎開除蘿拉…導演驚「非常嚴重」！　推測4原因：總數應超過想像

蔡阿嘎開除蘿拉…導演驚「非常嚴重」！　推測4原因：總數應超過想像

蔡阿嘎「準備回台面對一場場硬戰」！赴韓員工旅遊：10年前應該沒想到

蔡阿嘎「準備回台面對一場場硬戰」！赴韓員工旅遊：10年前應該沒想到

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！　陳思安「家人覺得丟臉」痛心曝真相

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！　陳思安「家人覺得丟臉」痛心曝真相

獨家／唐治平若無法負擔喪葬費用　白雲溫暖伸援手願意幫忙

獨家／唐治平若無法負擔喪葬費用　白雲溫暖伸援手願意幫忙

胡瓜疼女兒適得其反　小禎被美國海關遣返回台

胡瓜疼女兒適得其反　小禎被美國海關遣返回台

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法行為毀10年感情

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」影片也不看

獨／張學友今晚演唱會停辦！　主辦單位證實了「曝光原因」

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」嘆出事了：這間又大又貴

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌精品」　突遭解雇被網友起底

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工！　「不法行為影響公司」驚呆網

蔡阿嘎開除蘿拉…導演驚「非常嚴重」！　推測4原因：總數應超過想像

蔡阿嘎「準備回台面對一場場硬戰」！赴韓員工旅遊：10年前應該沒想到

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！　陳思安「家人覺得丟臉」痛心曝真相

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

IU

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Toyz販毒入監還沒滿月！　又因直播爆料網美「壞壞」被起訴
  2. 孫安佐見旅美教授「別怪父母」4子女觀建議！　截圖簡回：Fine
  3. 獨／張學友今晚演唱會停辦！　主辦單位證實了「曝光原因」
  4. 何超蓮深V禮服下滑「渾圓雙球」掉出！穿衣看鏡頭…一退後全看光
  5. 丁噹化身「最美老師」現身校園！　共演30學生成畢業神曲
  6. 大咖歌手現身弔唁！　不捨邱瓈寬喪母獻擁抱：這是必經過程
  7. 快訊／李沇熹結婚4年「宣布懷孕了」！　預產期在9月
  8. 洪百榕女兒上高中！甜美曬自拍「顏值跟不上我媽」　網驚呼：寶妹長大了
  9. 黃嘉千淚眼現身靈堂致哀！　八點檔男星不捨邱瓈寬：她消瘦很多
  10. 快訊／Tyson Yoshi求婚女友成功！　牽手曬巨鑽：She said yes

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366