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YTR陳彥婷產後40天「瘦回鉛筆腿」！　超狂全身照4連發：久違打扮

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber陳彥婷和巨人交往8年，婚後育有1子「黃金」，於今年4月26日宣布平安生下2寶「元寶」，日前才透露產後掉了4公斤的她，今（6）日透過社群分享一系列的全身近照，完美的身材比例令不少網友都留言表示讚嘆。

▲陳彥婷產後身材。（圖／翻攝自Instagram／thetiffanychen）

▲陳彥婷分享產後身材。（圖／翻攝自Instagram／thetiffanychen）

透過陳彥婷在社群秀出的3張全身照可見到，她頭上戴著1個黑色的蝴蝶結髮飾，身穿1件黑色的短版貼身上衣，再搭配1件深色牛仔落地褲，一手抱著2寶露出燦爛的笑容，不僅完美修飾身材比例，同時也可發現，她距離產後1個多月的時間，狀態恢復迅速，肚子也已經完全變平。為此，陳彥婷也在文中開心寫下：「久違打扮出門，必須要發個文。」

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▲陳彥婷產後身材。（圖／翻攝自Instagram／thetiffanychen）

▲陳彥婷平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／thetiffanychen）

貼文曝光後不久，立即吸引網友朝聖按讚，同時也寫下「誇張瘦」、「根本少女」、「身材真好」、「恢復好快」的稱讚留言，認為陳彥婷的產後身材不僅不科學、打扮也十分火辣，完全看不出來是才剛生完小孩、甚至已經是2個小孩的媽媽，紛紛詢問她保持身材的方式，就連網紅瑀熙都讚嘆表示：「好好看。」並附上眼鏡冒出愛心的表情符號。

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陳彥婷, YouTuber, 網紅

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