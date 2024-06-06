20週年經典鉅獻重返大銀幕《雲之彼端》　新海誠搭電車取材勘景

記者吳睿慈／綜合報導

日本導演新海誠上映20週年經典鉅獻《雲之彼端，約定的地方》（The Place Promised in Our Early Days），於5月在日本各大電影院經典重映，本作也將於在台灣的6月21日重返大銀幕。為了紀念電影上映20周年，片商準備了影城購票紀念特典，數量有限，送完為止。

▲《雲之彼端》經典鉅獻重返大銀幕。（圖／車庫娛樂提供）



《雲之彼端，約定的地方》曾榮獲第2屆東京國際動畫博覽會表現技術獎、第59屆每日電影獎最佳動畫電影、第36屆星雲賞，以及第9屆加拿大奇幻影展觀眾獎最佳動畫電影等多項獎項，受國內外齊聲讚揚！新海誠非常感謝大家如此喜歡這部作品，本作當初預計片長落在50分鐘，但隨著劇情的發展，最後將片長大幅拉至90分鐘，因此造就了如同電影規模般的作品。

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▲▼新海誠為本片搭電車取材勘景。（圖／車庫娛樂提供）







新海誠也分享了自己創作《雲之彼端，約定的地方》的感想：「我被迫強化了自己的鑑賞能力，這部作品與前作《星之聲》完全不同，在畫完原稿到動畫呈現以後，自己也覺得愈來愈滿意。而在人物的描繪上，則會先勾勒人物的輪廓，讓人物的特徵愈來愈明顯後才上色，接著再調整所有角色的笑容和氛圍。」而為了完美呈現故事的世界觀和氛圍，他還特地與美術設計夥伴前往鄉下，參考了天空的顏色等多項元素，甚至搭乘無數次電車，仔細研究了車間走道的樣貌。



日本影帝吉岡秀隆在《雲之彼端，約定的地方》中為主角「藤澤浩紀」配音，首次挑戰配音的他也表示自己其實非常緊張，「詮釋這個角色真正的難處在於獨自一人說著臺詞時，或敘述自己內心感受的獨白部分。」

▲《雲之彼端》榮獲多項國際電影獎。（圖／車庫娛樂提供）



《雲之彼端，約定的地方》背景設定在戰後南北分裂的日本，講述兩名少年為了拯救一名患有不明疾病的少女而英勇奮鬥的故事。從原作、劇本分鏡、執導、攝影，甚至到美術設計，全由新海誠一手包辦，充分展現了創作家的獨創精神，觀眾不僅能透過在大銀幕盡情享受新海誠式的視覺饗宴，還能欣賞到製作團隊細膩筆觸下的絕美風景，以及新海誠對錯綜複雜的男女情感的細膩處理手法。