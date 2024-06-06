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5美國嘻哈音樂人來台開講　驚見「好萊塢演員」也在內

記者蔡琛儀／台北報導

美國在台協會（AIT）與北流企劃合作，上週舉辦「北流音樂故事沙龍」特別企劃「如果可以，我也想嘻哈到永遠」，邀請來自美國5位嘻哈音樂人對談，包括饒舌歌手Rah Digga、塗鴉藝術家Jurne等人，北流董事長黃韻玲、音樂人倪重華及金曲歌王朱頭皮等業界人士也一同與會，討論了國內外創作者所面臨的困難及選擇。

▲▼北流音樂故事沙龍，邀請來自美國5位嘻哈音樂人對談。（圖／臺北流行音樂中心提供）

▲北流音樂故事沙龍邀請來自美國的嘻哈音樂人對談。（圖／臺北流行音樂中心提供）

這5位美國創作人皆有著驚人背景，其中饒舌歌手Rah Digga同時有著演員身份，並曾參演好萊塢電影《惡靈13》；身兼塗鴉藝術家、音樂創作者的Jurne，更曾從事幹細胞生物學領域工作。黃韻玲直呼每個人都深藏不露，卻都為了夢想義無反顧，令人十分佩服。

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朱頭皮表示，每個世代都有必須要克服的困境，他笑說：「在一些講座或是課程之後，常有主持人要我以前輩的角度說一些鼓勵的話，但我第一句都會先問台下的學生『誰喜歡創作？你確定嗎？』接著會告訴他們很多人看到舞台上的光鮮亮麗紛紛想投入，卻可能連續三年一塊錢收入都沒有。」

他也提到當年「朱頭皮」這個名字是源於自己小學的綽號，還讓老闆倪重華說：「你確定喔，這個名字取下去會叫一輩子。」如今他也以「朱頭皮」之名，留下不少經典作品。

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