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AV女優薰櫻子引退現況「賣燒賣」！拒500萬片酬…考照開餐車擺攤

記者陳芊秀／綜合報導

日本前AV女優薰櫻子拍過無數類型的成人片，後來改藝名「愛奏」活動，2004年在人氣巔峰時引退AV界。她的近況最近曝光，一邊當演員，一邊經營酒吧，還開餐車賣起燒賣。

▲▼薰櫻子曾是風靡一時的AV女優，人氣巔峰引退。（圖／翻攝自X）

▲薰櫻子曾是風靡一時的AV女優，人氣巔峰時於2004年引退。（圖／翻攝自X）

據《日刊SPA》報導，愛奏在新宿二丁目經營酒吧「Shrimp Bar Ebidon」，也用行動餐車賣燒賣。她被問起當初為何出道拍AV，直言「為了活下去」、「雖然說是為了錢聽起來沒有夢想，但我是因為想賺錢才開始的。沒有其他理由。」。

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愛奏在AV界僅2年就引退，當時很多片商來談拍引退作，但是都搖頭婉拒了，「有人提出500萬酬勞，被我拒絕了，那時候的我有點小看人生了，畢竟，賺到500萬日幣可不是件容易的事。或許應該更多加思考，想想退休時機和片酬問題才對。她選在當紅時期引退，是因為看到其他女演員因工作身心俱疲，決定「趁還有人需要我時退休」。

▲▼薰櫻子曾是風靡一時的AV女優，人氣巔峰引退。（圖／翻攝自X）

▲薰櫻子引退婉拒500萬片酬。（圖／翻攝自X）

現年41歲的愛奏，經營酒吧已經12年，上門的顧客都是電影人、畫家等，最近更開起行動餐車賣燒賣。之所以會選擇賣燒賣，是因為這是她最愛吃的美食，在酒吧推出時大獲好評，後來取得貨車駕照，買了車子改裝餐車，現在每周一午餐時段到東新宿的購物廣場擺攤，也不定期在戶外活動擺攤，預計以後會推出燒賣便當，但收入還是不穩定，「每到月底都陷入經營危機，一直都處於修羅場狀態（指慘烈）」，不過直到現在仍勉強堅持著。

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薰櫻子, 愛奏

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