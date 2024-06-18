蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆「髒東西」：大家忍耐一下　1原因難打碼

記者田暐瑋／綜合報導

網紅蔡阿嘎6日晚間在社群發出聲明，正式宣布開除資歷超過10年的員工蘿拉，消息一出引發熱議。蔡阿嘎近日上新片，和團隊員工們玩起射龍門，卻被發現蘿拉也現身影片中，對此，蔡阿嘎也諷刺回應：「畫面裡的髒東西避不掉，大家忍耐一下。」

▲蔡阿嘎新片還是出現蘿拉。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）



蔡阿嘎17日上新片，和員工玩起射龍門爭奪萬元獎金，然而，觀眾注意到和蔡阿嘎鬧翻的前員工蘿拉仍出現在影片中，有網友好奇問為什麼不馬賽克處理？蔡阿嘎也親回：「打碼會搞死剪接師，不要鬧。」只好請粉絲忍耐一下「髒東西」，更直言：「​​此時的前員工還不知道老闆其實都知道了。」

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▲蔡阿嘎新片還是出現蘿拉。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）



蔡阿嘎解僱10年的老員工蘿拉（林沛蓁），並委託萬國法律事務所發表聲明，強調該員工行為涉及不法，但始終未對外說明真正原因。對此，導演李又宗分析認為，情況可能相當大條：「我認為會動用到『萬國法律事務所』這麼大的律師團隊，那就代表事情可能蠻嚴重的。」

蘿拉被視為蔡阿嘎身邊元老級員工，然而多位網友爆料蘿拉私下態度，「因為這位小姐，我已經把阿嘎一家列入拒絕往來很久了，能夠把多個同業朋友都惹毛的真的不容易，既然換人了，看來是有機會可以重找合作了。」一位談合作的網友稱對方答應合作後整個人消失，「說要回覆消息最後也沒回覆，像人間蒸發一樣」，因此再也不看蔡阿嘎影片。

▲蔡阿嘎新片還是出現蘿拉。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）