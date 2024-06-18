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胡瓜新寵露面了！　超甜啦啦隊女神羞曝：他真的很照顧我

▲▼最香女團「MEME」出道記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲最香女團「MEME」出道記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者翁子涵／台北報導

六位嚴選自台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹隊專屬啦啦隊「浪live電豹女」，由隊長小楓領軍，集結笑笑、草莓、筱緹、安汝、語萱，組成最香女團「MEME」，今（18）日舉辦首支全新單曲《My Black Eyes》發片記者會，其中笑笑先前被傳出是胡瓜新寵，對此，笑笑說：「真的沒有耶，他真的很像爸爸很照顧我，每一次錄影瓜哥都會有很多的曝光機會，不是我的環節，他也會給我機會表現我，他真的很照顧後輩。」

▲▼女團「MEME」熱力唱跳。（圖／記者湯興漢攝）

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▲▼女團「MEME」熱力唱跳。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼橫空出世最香女團「MEME」出道記者會。（圖／記者湯興漢攝）

對於胡瓜的關愛，笑笑解釋：「我也覺得他真的很照顧我，當初我進到節目，也是瓜哥先看到我，就請通告來發我，那時我在一個歌唱節目，他就來問我說，妳有沒有興趣來大綜藝，我心想當然很好啊。」6位團員自稱目前都單身，也坦言她們沒有禁愛令，但前提就是要顧好自己的形象，就連買早餐也被規定不能素顏。

提到女團出道甘苦，草莓透露先前訓練時曾多次因為自責跟上不進度數度落淚，「我真的蠻常自責而淚崩，感動也哭、被罵也哭，我記舞比較慢有時候不小心當老鼠屎跳不好，就會很氣自己，氣到哭。」語萱則說自己很怕拖累到其餘五位團員，自成軍以來一直很感謝隊友的包容，「因為知道自己的肢體不如其他團員，很怕拖累她們，也不想要表現不好，所以當自己沒表現好的時候，其實都很難受。」

今天在記者會上六人不僅展現唱跳功力，還大秀A4腰，一同進行「腰力」大對決，語萱、小楓、安汝更是直接為斜槓有氧老師的笑笑加油打氣，讓現場完全沒有競賽的火藥味，展現專屬於女力的團結，笑笑則說：「因為我好勝心很強我不能輸，沒有啦！我腰其實蠻軟的，以前有在拉筋。」
 

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