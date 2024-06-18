ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨／半導體千金張喬菲子宮頸原位癌 檢驗報告出爐　醫生做出三警告

記者葉文正／台北報導

「半導體千金」張喬菲日前驚傳罹患子宮頸原位癌，讓35歲的她震驚莫名，懷孕的計畫也隨即中止，並在4月份進行手術摘除病灶，如今最新一次檢查報告出爐，醫師也對她提出警告，才能再次進行懷孕。

▲張喬菲檢查報告出爐。（圖／張喬菲提供）

▲張喬菲檢查報告出爐。（圖／張喬菲提供）

目前已育有一子的張喬菲說，「醫生說接下來要定期追蹤，幸好這次檢查出來的報告都OK，感染項目都無，但三個月後還要做檢查，不過我細想，20歲就打子宮頸癌疫苗，生完寶寶也打，前後打了6支，打一次都要三劑，每次一萬五千多元，所以前後就花了3萬多。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張喬菲檢查報告出爐。（圖／張喬菲提供）

▲張喬菲檢查報告出爐。（圖／張喬菲提供）

張喬菲說，「醫生跟我提出三警告，一是如果想要計畫懷孕，最好一年後，因為復發很危險，二是現在三個月就要做一次檢查，三是生活都要健康保養，要減少吃垃圾食物。」她說有的孕婦也是都跟她一樣，懷孕才發現癌細胞，但只能生完再治療，屆時就是要化放療，會相當辛苦。

▲張喬菲檢查報告出爐。（圖／張喬菲提供）

▲張喬菲跟老公想再拚一胎。（圖／張喬菲提供）

張喬菲也說，兒子現在才五歲，真的很想再生一胎跟兒子作伴，但沒辦法，就拚不過老天，她第一胎就是試管懷孕，去年八月試管失敗，後來又出現子宮內膜增生，發現病變，趕緊開刀切除，覺得自己算是很幸運，如果沒發現就升天了。

▲張喬菲檢查報告出爐。（圖／張喬菲提供）

▲好友陳宥心也不斷鼓勵她。（圖／張喬菲提供）

她計畫一年後懷孕，估計最快要明年二月過後，也說自己有求助命理老師：「我之前有請老師排流年，他就說我會因為婦科問題開刀住院，我想說怎麼可能！但試管做到一半就被告知要終止，那時住院期間，還有老師幫我輔導一下。還到我家調風水，老師也擺了法器祈禱幫我消災止厄。」

她日前爆出罹患原位癌，但如今開刀後檢驗報告出爐，開心透露已經沒有感染，讓全家人都很開心，她也透露：「我媽之前看到新聞很不高興，說這種不好事情為何要讓大家知道，現在我有注意營養攝取，第二胎也不敢強求，本來是想要再生一個，因為兒子都會纏著我，現在就是先養好身體再說。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

人夫外遇車震！遭特斯拉「哨兵模式」出賣　正宮當街怒撕小三

推薦閱讀

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆「髒東西」：大家忍耐一下　1原因難打碼

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆「髒東西」：大家忍耐一下　1原因難打碼

孫生脫稿「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭！她羞讚：漂亮 真實反應全被拍

孫生脫稿「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭！她羞讚：漂亮 真實反應全被拍

3萬美模寶妮「暗巷壁咚濕吻」全被拍！男友藝人身分曝…交過11任女友

3萬美模寶妮「暗巷壁咚濕吻」全被拍！男友藝人身分曝…交過11任女友

唐禹哲未婚妻「掉出半球」穿太低胸！形狀全看光 他真實反應被截圖

唐禹哲未婚妻「掉出半球」穿太低胸！形狀全看光 他真實反應被截圖

AV女優薰櫻子引退現況「賣燒賣」！拒500萬片酬…考照開餐車擺攤

AV女優薰櫻子引退現況「賣燒賣」！拒500萬片酬…考照開餐車擺攤

羅志祥當街摟女性友人被直擊！　潮牌配名錶高貴穿搭逛精品店

羅志祥當街摟女性友人被直擊！　潮牌配名錶高貴穿搭逛精品店

樂天女孩「分手才認愛」！前任男星身分曝 琳妲：他偷傳曖昧訊息給其他人

樂天女孩「分手才認愛」！前任男星身分曝 琳妲：他偷傳曖昧訊息給其他人

日漫《美食大胃王》作者「把台灣當國家」！　陸盜版翻譯組不幹了

日漫《美食大胃王》作者「把台灣當國家」！　陸盜版翻譯組不幹了

孫安佐1舉動惹毛館長！遭開嗆：你就是王X蛋　他PO限動「隔空反擊了」

孫安佐1舉動惹毛館長！遭開嗆：你就是王X蛋　他PO限動「隔空反擊了」

直擊羅志祥戴「1800萬名錶」逛街！　起底超狂行頭…根本移動式豪宅

直擊羅志祥戴「1800萬名錶」逛街！　起底超狂行頭…根本移動式豪宅

專訪／AV女神七澤米亞愛當S小惡魔！羞曝「驚人口技」：我很厲害

專訪／AV女神七澤米亞愛當S小惡魔！羞曝「驚人口技」：我很厲害

薔薔「領現金200萬」送憂鬱症爸　父女反起衝突暴哭

薔薔「領現金200萬」送憂鬱症爸　父女反起衝突暴哭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆「髒東西」：大家忍耐一下　1原因難打碼

孫生脫稿「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭！她羞讚：漂亮 真實反應全被拍

3萬美模寶妮「暗巷壁咚濕吻」全被拍！男友藝人身分曝…交過11任女友

唐禹哲未婚妻「掉出半球」穿太低胸！形狀全看光 他真實反應被截圖

AV女優薰櫻子引退現況「賣燒賣」！拒500萬片酬…考照開餐車擺攤

羅志祥當街摟女性友人被直擊！　潮牌配名錶高貴穿搭逛精品店

樂天女孩「分手才認愛」！前任男星身分曝 琳妲：他偷傳曖昧訊息給其他人

日漫《美食大胃王》作者「把台灣當國家」！　陸盜版翻譯組不幹了

孫安佐1舉動惹毛館長！遭開嗆：你就是王X蛋　他PO限動「隔空反擊了」

直擊羅志祥戴「1800萬名錶」逛街！　起底超狂行頭…根本移動式豪宅

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

張喬菲, 半導體千金

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 4000年一遇美女無預警「被續約」　鞠婧禕連發2問號掀陰謀論
  2. 郭雪芙搭高鐵穿超辣！　下衣失蹤解放逆天長腿
  3. 鹿希派「我很不媽寶」1個月不聯絡！　主動匯錢：想讓她覺得兒子帥
  4. 獨／半導體千金張喬菲子宮頸原位癌 檢驗報告出爐　醫生做出三警告
  5. 胡瓜新寵露面了！　超甜啦啦隊女神羞曝：他真的很照顧我
  6. 伊正首演舞台劇自找麻煩！爆與方文琳私下「暱稱」
  7. 文策院合作韓綜製作公司！計畫一年4個「台流綜藝節目」推向全球
  8. 《黑執事》7月起長期休刊！　作者曝規劃「為高潮劇情作準備」
  9. 林萱瑜嫁Junior遭疑肚皮有喜！　親曬自拍近照直球回應
  10. 林襄公開最新體重！　昔暴瘦「只有3開頭」網：斬半還比妳重

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366