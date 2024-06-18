獨／半導體千金張喬菲子宮頸原位癌 檢驗報告出爐　醫生做出三警告

記者葉文正／台北報導

「半導體千金」張喬菲日前驚傳罹患子宮頸原位癌，讓35歲的她震驚莫名，懷孕的計畫也隨即中止，並在4月份進行手術摘除病灶，如今最新一次檢查報告出爐，醫師也對她提出警告，才能再次進行懷孕。

▲張喬菲檢查報告出爐。（圖／張喬菲提供）

目前已育有一子的張喬菲說，「醫生說接下來要定期追蹤，幸好這次檢查出來的報告都OK，感染項目都無，但三個月後還要做檢查，不過我細想，20歲就打子宮頸癌疫苗，生完寶寶也打，前後打了6支，打一次都要三劑，每次一萬五千多元，所以前後就花了3萬多。」

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▲張喬菲檢查報告出爐。（圖／張喬菲提供）

張喬菲說，「醫生跟我提出三警告，一是如果想要計畫懷孕，最好一年後，因為復發很危險，二是現在三個月就要做一次檢查，三是生活都要健康保養，要減少吃垃圾食物。」她說有的孕婦也是都跟她一樣，懷孕才發現癌細胞，但只能生完再治療，屆時就是要化放療，會相當辛苦。

▲張喬菲跟老公想再拚一胎。（圖／張喬菲提供）

張喬菲也說，兒子現在才五歲，真的很想再生一胎跟兒子作伴，但沒辦法，就拚不過老天，她第一胎就是試管懷孕，去年八月試管失敗，後來又出現子宮內膜增生，發現病變，趕緊開刀切除，覺得自己算是很幸運，如果沒發現就升天了。

▲好友陳宥心也不斷鼓勵她。（圖／張喬菲提供）

她計畫一年後懷孕，估計最快要明年二月過後，也說自己有求助命理老師：「我之前有請老師排流年，他就說我會因為婦科問題開刀住院，我想說怎麼可能！但試管做到一半就被告知要終止，那時住院期間，還有老師幫我輔導一下。還到我家調風水，老師也擺了法器祈禱幫我消災止厄。」

她日前爆出罹患原位癌，但如今開刀後檢驗報告出爐，開心透露已經沒有感染，讓全家人都很開心，她也透露：「我媽之前看到新聞很不高興，說這種不好事情為何要讓大家知道，現在我有注意營養攝取，第二胎也不敢強求，本來是想要再生一個，因為兒子都會纏著我，現在就是先養好身體再說。」