伊正首演舞台劇自找麻煩！爆與方文琳私下「暱稱」

記者許逸群／台北報導

導演李崗首次監製的舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》，改編自一青妙小說，2019年首演後引起觀眾感動討論，2022年曾再次加演，今（18日）舉辦記者會年宣布將第三度重返舞台。將由蔭山征彥、大久保麻梨子、一青妙、方文琳、陳家逵、榆丹與米七偶原班人馬，並加入新卡司伊正重新演出。

▲舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》 。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

李崗與主要演員群今出席媒體茶敘表示，光劇本就花了2年時間，而兩次演出都遇上疫情，「2019年在城市舞台演出，非常轟動，接下來遇到疫情、悲慘歲月，在疫情末期還是堅持演出，算是老天爺同情，很順利地演完。如今休息兩年再次演出。」

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舞台劇第三度加演，蔭山征彥在劇中有不少台語台詞，他表示自己是正統的東京人，平常都住台北，沒機會講台語，「我也是從頭開始學台語，這對我來說難度很高。」對這次加演興奮表示，「一個外籍演員能夠在台灣最頂尖的劇場演出，並且連接演了兩次，真是感到非常非常地幸運和榮幸。」

▲伊正與方文琳首次飾演夫妻 。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

大久保麻梨子與角色一樣是嫁來台灣的日本媳，但認為自己是因為喜歡而來台灣，不同於劇中角色是因為結婚才來，「她遇到的困難比我多很多。」聊到現實生活的婆媳關係是否和劇中一樣？她笑說也曾遇到語言問題，「公婆都對我很好，現在也學了一些台語，只是有不想干涉的家族問題就假裝聽不懂。」

今年加入的伊正首次參與舞台劇演出，讓他直呼，「李崗找我真的滿出乎意料的，接這齣戲可以說是給自己找麻煩。」他坦言一直想要走出自己的舒適圈，而讓他勇於挑戰的動力就是來自兩個女兒，「這兩年陪小孩成長過程一直學東西，讓我體會到自己是不是安逸太久。」

有趣的是，伊正與方文琳雖是多年老友，搭配演出夫妻檔卻是頭一遭，伊正透露兩人私交，都會戲稱對方「咖稱（屁股的台語）」，因為鬥嘴的時候要講「屁啦」，方文琳也表示兩人演出默契不需要擔心。值得一提的是，當聊到台語「咖稱」時，一旁的大久保麻梨子也忍不住笑出來。