直擊羅志祥戴「1800萬名錶」逛街！　起底超狂行頭…根本移動式豪宅

▲羅志祥搭著廂型車出門後，戴著名錶來到大安區的潮牌店。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

羅志祥最近忙著推出新專輯《舞狀元》，不過私下的活動還是很多，時報周刊CTWANT在6月5日下午2點，直擊羅志祥搭乘邁巴赫車標的黑色廂型車離開內湖住處，半個小時後抵達大安區一家潮店，由於當天店家沒有營業，羅志祥下車到店內短暫停留便轉頭回車上。一身黑色系裝扮的他，當天搭配的是黑色錶帶的手錶，他曾在IG上PO出這隻約1800萬新台幣的RICHARD MILLE手錶，價格相當驚人。

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▲羅志祥手上的手錶價值高達1800萬新台幣。（圖／翻攝自羅志祥IG、MONTRO官網）

羅志祥一直以來都是名牌愛用者，總金額難估算到底有多少個「億」；在手錶方面他特別鍾情於RICHARD MILLE，去年他曬出與黃色笑臉「Smiley」聯名的的手錶，限量50隻，約4000萬新台幣；喜歡粉紅色的他也曾入手同品牌的粉紅陀飛輪錶，同樣全球限量50隻，價格約3200萬新台幣，他PO文後引來玖壹壹的春風留言，詢問「為什麼又是最新的」，他則回答「嘻嘻」，看得出來對於拿到漂亮手錶相當開心。

▲RICHARD MILLE與Smiley聯名款手錶羅志祥也入手。（圖／翻攝自羅志祥IG、HOROGUIDES官網）

▲羅志祥PO出粉紅陀飛輪錶後，釣出春風留言。（圖／翻攝自羅志祥IG、HOROGUIDES官網）

另外羅志祥也PO過已經停產的RM 53-01 Pablo Mac Donough陀飛輪腕錶，約2800萬新台幣，水藍色錶帶看起來相當吸睛，而要價6500萬新台幣的十週年紀念限量腕錶，當然也逃不過他的手掌心，完全就是將一棟豪宅戴在身上。

▲停產的陀飛輪腕錶約2800萬新台幣。（圖／翻攝自羅志祥IG、HOROGUIDES官網）

▲6500萬新台幣的十週年紀念限量腕錶也在羅志祥手上。（圖／翻攝自羅志祥IG、HOROGUIDES官網）

除了手錶，羅志祥家的「愛馬仕牆」更是令人嘆為觀止，他曾用愛犬Yuki的帳號，透過狗狗視角秀出多款愛馬仕包，包括各種柏金包及凱莉包，總價值突破千萬，他也用Yuki口吻表示：「不管爸爸在家哪個角落，我都會守在門口保護爸爸的安全。」不少網友敲碗，希望他開放大家參觀家中的衣帽間，他同樣以Yuki口吻回絕「不行，我會累死」。

▲羅志祥以狗狗角度曬出愛馬仕包牆。（圖／翻攝自Yuki IG）

既然有包包跟手錶，當然也少不了名鞋，羅志祥曾在受訪時提到，自己擁有1500雙鞋，家中有專屬放鞋的房間，他曾在IG限動PO出2004年時，穿著一雙NIKE鞋子參加金曲獎的照片，表示這雙鞋已經炒到300萬新台幣，可見他當年的好眼光，而這種走在時尚尖端的性格，也相當符合他身為潮牌店主理人的身分。

▲羅志祥家中有獨立的鞋房。（圖／翻攝自羅志祥IG）

▲2004年時，羅志祥穿著NIKE鞋子出席金曲獎，如今這雙鞋被炒到300萬。（圖／翻攝自羅志祥IG）

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