專訪／AV女神七澤米亞愛當S小惡魔！羞曝「驚人口技」：我很厲害

記者劉宛欣／專訪

2024「TRE台北國際成人展」將於8月9日至8月11日在南港展覽館登場，今年陣容也相當華麗，河北彩伽、小宵虎南、紗倉真菜、七澤米亞等百位女優共襄盛舉，日前「小隻馬女神」七澤米亞接受了《ETtoday》專訪，大聊這次來台的心情以及對台灣粉絲的印象，也透露了許多平時沒有曝光的工作內幕。

▲七澤米亞將參加8月在南港展覽館舉辦的成人展。（圖／記者黃克翔攝）

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5月底的記者會是七澤米亞第三次訪台，她稱讚台灣粉絲「絲非常有愛，可以感受到粉絲湧出的愛，跟日本的粉絲不太一樣，特別熱情」，提起台粉與日本粉絲的差異，她直言「日本粉絲比較害羞，不會直接告白，但台灣粉絲會很直接地表達愛意說喜歡我，日本粉絲不太會這樣直接告白」，提到了印象深刻的台粉，她透露去年來TRE，有粉絲一口氣買了8張互動票，知道她喜歡《遊戲王》，特地帶了《遊戲王》中的千年積木，全程都與她一起在小房間裡組裝，非常特別。

▲七澤米亞第三次訪台，稱讚台灣粉絲很熱情。（圖／記者黃克翔攝）



提到理想型，七澤米亞私下是會對另一半付出很多的類型，因此也希望男友能付出更多來給予回報，回答時還不忘寵台粉直呼「台灣人很熱情，我很喜歡」，至於外貌方面，她大方表示喜歡具有熟男魅力的人。

▲七澤米亞理想型是熟男。（圖／記者黃克翔攝）



七澤米亞身高僅有145公分，非常嬌小，身材也相當纖細，因為職業的緣故，她平時需要投入相當多心力保持體態，每天做重訓，主要是在家自己看YouTube上的教學影片，做深蹲、腹肌、背肌訓練，吃飯習慣只吃六、七分飽，平時工作拍攝前，她也會特別注意前4個小時就開始不要進食、喝水，因為嬌小的她，只要吃一點點東西，肚子就會非常明顯。

▲七澤米亞身高僅145公分，有「小隻馬女神」封號。（圖／記者黃克翔攝）



七澤米亞私下也會看其他女優的作品揣摩練習，害羞自爆最喜歡強暴類型的片子，平時主要會依據自己接下來要拍攝的類型，去看同一個片商拍的尤其她前輩出演的作品，邊看邊研究如何拍攝，學習前輩的表現，揣摩看自己該怎麼做，雖然喜歡看強暴系列作品，但出演的話則喜歡當S，也非常擅長飾演小惡魔系，最喜歡的體位是騎乘位，自信表示「是最有感覺也最拿手的姿勢！」

▲七澤米亞在片中主打S向小惡魔。（圖／記者黃克翔攝）



七澤米亞提到自己體型嬌小，因此常被誤認為是可愛妹妹型，但實際她出演得很多作品中，她都是S，主攻虐待男優的激烈類型，她笑說：「這種反差是我的賣點，還有我覺得自己特別厲害的地方是雖然嘴巴很小，但是在口交的時候可以張得特別大。」非常明白自己的優勢在哪裡。

▲七澤米亞出道前在拉麵店上班。（圖／記者黃克翔攝）



鮮少人知道七澤米亞出道前在拉麵店工作，她表示自己私下非常喜歡吃拉麵，如果當初沒有成為一名AV女優，現在大概還在同一間拉麵店上班，入行之後相當熱愛自己的工作，走紅後陸續有接到一些不用脫衣服的拍攝工作，被問到未來有沒有打算跟上前輩們腳步發展副業，她則直言目前仍想專心在主業上。

▲七澤米亞的榜樣是前輩三上悠亞。（圖／記者黃克翔攝）



在台灣擁有超高人氣的三上悠亞，是七澤米亞的榜樣，她表示：「我非常崇拜她，有在工作場合碰面過，有說要約私下吃飯，可惜因為大家都很忙，至今還沒約成，但之前前輩的品牌有辦發表會時，我都有去參加」。

2024「TRE台北國際成人展」於8月9日至11日間舉辦，有多達300個攤位進駐，粉絲只要購票就有機會與喜歡的女優近距離互動，門票已經JKFace熱賣中。