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鹿希派「我很不媽寶」1個月不聯絡！　主動匯錢：想讓她覺得兒子帥

記者劉宜庭／綜合報導

星二代鹿希派（吳睿軒）是綜藝天王吳宗憲（憲哥）的兒子，除了管理老唐牛肉麵的生意，近期也上節目通告分享生活點滴，期間提到雖然家中不缺錢，仍會主動匯錢給媽媽，舉動獲得在場嘉賓好評。

▲鹿希派「我很不媽寶」1個月不聯絡！　主動匯錢：想讓她覺得兒子帥。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲鹿希派自認是媽寶的顛倒值。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

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在《11點熱吵店》提到「媽寶」話題時，鹿希派說：「我就是媽寶的顛倒值。」他小時候被媽媽帶去補習，一天至少要練8個小時、各式不同的樂器，「我就發現說，我媽是真的有用心栽培我，然後到了國中高中之後，能夠漸漸地得到自由的時候，我就會希望趕快得到自由，我沒有那麼崇高說不希望媽媽辛苦一點，只是單純覺得說，我一個男生，我這樣比較酷，要是我放學出去的時候，有媽媽來接我就不酷了。」

因此，當時的鹿希派一心想打球、陪女生做捷運，「我就是一直想要往帥的方向，甚至到現在我真的不媽寶到，都是我媽Call來說『是怎樣，你這一整個月都不用跟你媽聯絡？』什麼的。」

▲吳宗憲買下牛肉麵店，真的傳承給鹿希派。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

▲鹿希派（右）是吳宗憲（左）的兒子。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

不過後來，媽媽已經習慣了這樣的相處方式，而鹿希派也會不時匯錢回家，「有拿到大的錢的時候，就會Call她說，媽，我剛剛打一點過去，妳收一下』，耍帥！」一番言論一出，隨即令眾人刮目相看，面對主持人沈玉琳追問「你現在會打錢給你媽媽了？不會覺得說因為他們有錢，你就不要給他們錢？」他回答不會，「因為我就想要讓她覺得說，你兒子很酷、很帥這樣子。」

除了媽媽，鹿希派還有3個姊姊，每次交女朋友的時候，都會先反覆確認照片，思考會不會被姊姊們吐槽，「算了，最後就都不跟家裡講了。」因此，他表示：「所以我覺得我很不媽寶，尤其對女生我就是很，主動的，不要去依賴女孩子，因為我覺得這樣才帥。」

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