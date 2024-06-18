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HYBE硬起來蒐證「抓到多名非法賣航班的」！　嫌犯全被移送檢察院

記者張筱涵／綜合報導

南韓偶像長年以來都有隱私遭侵犯的情形發生，多年來更出現了「賣藝人行程航班」的現象。對此，HYBE今（18日）透露從去年就特別設立了專門小組，並確認了多位非法販售機票資訊的帳號擁有者，這些嫌疑人都已經被移送到檢察院。

▲閔熙珍的背信罪如果成立，HYBE能省下千億的花費入手她的股份。（圖／翻攝自韓網）

▲HYBE硬起來蒐證將非法販售藝人航班資訊者繩之以法。（圖／翻攝自韓網）

綜合韓媒報導，HYBE去年設立專門處理侵犯旗下藝人隱私的帳號情況，這陣子也確認了多位在網路上非法販售藝人機票訊息的社群帳號，獲取能夠確定帳號營運者的證據資料後交給警方，並在今天收到嫌疑人們都已經被移送到檢察院的通知。

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根據這些資料，警方進行了長期的國內外調查，確認了一些嫌疑人的犯罪嫌疑，並將其移送至首爾中央地方法院檢察院。HYBE表示，根據警方調查結果，嫌疑人通過買賣藝人的機票信息，獲得了韓幣數千萬到數億元（韓幣1千萬元約為台幣25萬元，韓幣1億元約為250萬元）的收益。

▲▼HYBE旗下藝人。（圖／翻攝自HYBE）

▲HYBE旗下有防彈少年團、LE SSERAFIM、SEVENTEEN等藝人。（圖／翻攝自HYBE）

這些違法交易者通常透過聊天軟體或私訊等方式與買家聯絡，他們這樣的行為間接導致了部分人士和藝人搭乘同班並進行近距離接觸的跟蹤行為，還有人任意更改藝人的機票座位和機上餐點，甚至任意取消航班導致活動和公司損失。

HYBE強調，獲取和交易機票資訊的行為，不僅威脅到藝人的安全並引發不安，也是嚴重的非法行為，可能會引發機場及飛機內的安全事故。對於將藝人隱私商品化並進行交易的犯罪行為，將堅持零容忍原則，絕不會達成任何協議或寬恕，並將徹底追究責任，嚴厲應對。

為了防止藝人的機票資訊和其他隱私資料被洩露，HYBE已檢查了相關程序和系統，並請求航空公司和旅行社的協助，並將與各種機構密切合作。

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