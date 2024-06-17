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薔薔「領現金200萬」送憂鬱症爸　父女反起衝突暴哭

記者蔡宜芳／綜合報導

女星薔薔（林嘉凌）近來因爸爸罹患憂鬱症、躁鬱症，不斷嘗試各種方式要讓爸爸開心，也會透過影片分享。她在14日更新的影片中，原本以為送200萬現金會讓爸爸開心，沒想到父女倆反而鬧得不愉快，薔薔也為此激動落淚。

▲▼薔薔「領現金200萬」送憂鬱症爸　反起衝突暴哭。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

▲薔薔想讓爸爸心情好轉，父女倆反而起衝突。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

薔薔表示，她前一天問爸爸「我領200萬給你好不好」，發現爸爸會笑、願意說話，所以她決定實踐這件事。然而，當她真的提著200萬現金回家時，爸爸卻嚴肅表示自己絕對不會用這筆錢，還說「現在是把我當乞丐喔」、「妳這樣我壓力更大」，堅持要將錢存回去。

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▲▼薔薔「領現金200萬」送憂鬱症爸　反起衝突暴哭。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

▲▼薔薔領現金200萬要給爸爸花，但薔爸拒收。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

▲▼薔薔「領現金200萬」送憂鬱症爸　反起衝突暴哭。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

▲▼薔薔「領現金200萬」送憂鬱症爸　反起衝突暴哭。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

結果，薔爸似乎因為現金的事情影響心情，加上公司有事要處理，突然拒絕和薔薔一起去陽明山，連按摩也堅持要自己走著去。而薔薔屢屢被拒絕後，也控制不住情緒淚崩：「那你不是一天到晚要死嗎？」雙方僵持了一陣子後，薔爸才願意跟著薔薔去按摩。

▲▼薔薔「領現金200萬」送憂鬱症爸　反起衝突暴哭。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

▲▼薔薔因為爸爸不願意一起出門，忍不住在車上暴哭。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

▲▼薔薔「領現金200萬」送憂鬱症爸　反起衝突暴哭。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

影片的最後，薔薔坦言因為自己的精神狀況也不好，所以只能盡力用自己的方式去關心爸爸，而她也應爸爸的要求，將家中堆放的工作用品清理了一大半，讓薔爸心情有所好轉。

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