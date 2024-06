王力宏沉默4天發聲！　請辭金曲獎曬照曝近況

記者王靖淳/綜合報導

歌手王力宏日前透過經紀公司發出聲明,正式宣布請辭第35屆金曲獎的演出,消息曝光後,引發各界熱議。昨(17)日晚上在大陸開唱的他,事後也透過社群分享演唱會的照片,貼文一出,再度掀起網友討論。

▲王力宏大秀空中一字馬。(圖/翻攝自微博/王力宏)



王力宏昨(17)日晚上現身大陸重慶舉辦演唱會,除了帶來經典歌曲之外,更在台上大秀空中一字馬,事後也在社群寫下心情:「It was so hot in Chongqing last night,I combusted(昨晚重慶太熱,我燃燒了)火力全開Open Fire」,照片一出,吸引粉絲寫下「太帥了」、「燃爆了」等留言。

▲王力宏昨(17)日晚上在重慶開唱。(圖/翻攝自微博/王力宏)

事實上,第35屆金曲獎原本在準備節目橋段時,特別安排一段演出,於13日表示將邀請歌手王力宏擔任表演嘉賓,來致敬已故好友李玟,不過消息一出卻遭到各方批評。為此,王力宏隔天無預警宣布,因擔心模糊李玟對華語音樂的貢獻,於是決定辭演。此外,文化部證實取消整段演出,同時也表示尊重王力宏的決定。

▲王力宏日前宣布辭演金曲獎表演。(圖/翻攝自微博/王力宏)