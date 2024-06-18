王力宏沉默4天發聲！　請辭金曲獎曬照曝近況

記者王靖淳／綜合報導

歌手王力宏日前透過經紀公司發出聲明，正式宣布請辭第35屆金曲獎的演出，消息曝光後，引發各界熱議。昨（17）日晚上在大陸開唱的他，事後也透過社群分享演唱會的照片，貼文一出，再度掀起網友討論。

▲王力宏大秀空中一字馬。（圖／翻攝自微博／王力宏）



王力宏昨（17）日晚上現身大陸重慶舉辦演唱會，除了帶來經典歌曲之外，更在台上大秀空中一字馬，事後也在社群寫下心情：「It was so hot in Chongqing last night,I combusted（昨晚重慶太熱，我燃燒了）火力全開Open Fire」，照片一出，吸引粉絲寫下「太帥了」、「燃爆了」等留言。

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▲王力宏昨（17）日晚上在重慶開唱。（圖／翻攝自微博／王力宏）

事實上，第35屆金曲獎原本在準備節目橋段時，特別安排一段演出，於13日表示將邀請歌手王力宏擔任表演嘉賓，來致敬已故好友李玟，不過消息一出卻遭到各方批評。為此，王力宏隔天無預警宣布，因擔心模糊李玟對華語音樂的貢獻，於是決定辭演。此外，文化部證實取消整段演出，同時也表示尊重王力宏的決定。

▲王力宏日前宣布辭演金曲獎表演。（圖／翻攝自微博／王力宏）