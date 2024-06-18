孫生脫稿「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭！她羞讚：漂亮 真實反應全被拍

記者潘慧中／綜合報導

孫生是百萬YouTuber「反骨男孩」的人氣成員，一舉一動都備受關注，有次連分享朋友GG痛也被誤會是私密處長東西的當事人，無奈的他只能上節目澄清此事，還主動讓安心亞、關韶文看GG自清！

▲孫生拉開褲頭讓安心亞、關韶文檢查GG。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



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孫生上《同學來了》解釋，當時是在Instagram限時動態PO出與男性友人的對話紀錄，內容是分享之前發現私密處長痘痘便立即就醫一事，藉此提醒對方「GG會痛一定要去看醫生」。

▲孫生上節目澄清。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



沒想到限動曝光後，孫生意外被誤會成GG痛的當事人。因此，主持人阿Ken主動cue安心亞幫忙驗證，關韶文會陪同一起看，讓孫生看起來有些驚慌失措，「rundown明明沒有這一段！」

▲孫生被迫脫稿演出。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



然而，孫生還是大方拉開褲頭讓安心亞、關韶文檢查。安心亞看完一直露出羞笑，「白的」，進一步被問到細節時，她則害羞地說：「就是GG啊，沒有痘痘，很乾淨，其實蠻漂亮的！」

▲安心亞一直羞笑。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

