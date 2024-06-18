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3萬美模寶妮「暗巷壁咚激吻」全被拍！男友藝人身分曝…交過11任女友

為「妮」唱情歌1／黃號新戀情曝光　暗巷激情女友壁咚吻不停　

▲黃號在女友寶妮及經紀人陪同下前往校園演出。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

歌壇新人黃號前年參加戀愛音樂創作實境秀《為你唱情歌》正式出道，他透露曾交過11任女友，也會將感情經歷寫進歌裡、女人緣極佳。日前時報周刊CTWANT接獲爆料，愛唱情歌又會把妹的黃號交了新女友，對象則是與他身高、年紀都相仿的網拍模特兒寶妮Bonny。在5月6日晚間本刊更直擊寶妮和黃號兩人互動親密，在暗巷上演壁咚情節激情親吻。

為「妮」唱情歌1／黃號新戀情曝光　暗巷激情女友壁咚吻不停　

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▲趁校唱空檔，黃號在暗處抽菸兼與寶妮約會。（圖／本刊攝影組）

為「妮」唱情歌1／黃號新戀情曝光　暗巷激情女友壁咚吻不停　

▲趁著暗處無人，黃號女友還主動壁咚男友黃號，旁若無人激吻了起來。（圖／本刊攝影組）

5月6日傍晚6點23分，黃號開著白色休旅車抵達新北市板橋區致理科技大學，準備當晚《致在末來 由理決定》校園演唱會的演出，車上同行除了經紀人外，還有坐在副駕駛座的正牌女友寶妮，雖然本刊早獲知黃號與寶妮交往的消息，但看到小倆口一同現身校唱，而女方下車後還等候的粉絲打招呼，看這對愛侶的關係已相當公開。

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▲結束纏綿後，這對情侶散步回到演出場館。（圖／本刊攝影組）

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▲黃號參與《致在末來 由理決定》校園演唱會的演出，同場的還有校唱女王陳華。（圖／翻攝自治理科技大學IG）

進場10分鐘後，黃號、寶妮、經紀人3人又一起走出校園，原來是趁演出前的空檔先到附近的暗巷口抽菸。晚間7點39分，黃號和寶妮又再次走出校園，小倆口一同回到剛剛的暗巷，經過一番吞雲吐霧後，兩人突然對望，互相看著對方露出笑容，接著寶妮雙手勾住男方的脖子，並嘴對嘴吻向對方，親完後寶妮將身體貼在黃號身上，繼續纏綿，也展現出滿滿熱戀中情侶的濃情密意，10分鐘後，這對情侶才散步回到演出場館。到了晚間8點52分，黃號結束演出活動後將車子駛離學校。晚間9點47分，車子開進台北市大安區一處大型住宅社區的地下停車場。

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▲黃號新歌〈多莉〉MV特別邀請女友寶妮入鏡拍攝，網友紛紛大喊太閃了。（圖／翻攝自黃號IG）

身高162公分的黃號曾在透露自己很有女人緣，出道前已在學生圈建立不小知名度，粉絲從5歲小女孩到當媽的都有。雖身材嬌小但戀愛經驗豐富，也會將感情經歷寫進歌裡。而黃號近期推出的新歌〈多莉〉，歌名更是取自於女友寵物貓名，MV也特別邀來女友寶妮跟貓一起入鏡拍攝，內舉不避親。

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▲寶妮在社群上會分享與黃號的合影，且直接大方稱自己是「女友」。（圖／翻攝自寶妮IG）

《時報周刊CTWANT》提醒您：吸菸有害健康、害人害己。

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