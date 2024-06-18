羅志祥當街摟女性友人被直擊！　潮牌配名錶高貴穿搭逛精品店

▲羅志祥帶著媽媽及一名男性長輩參加小朋友的慶生派對。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

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羅志祥暌違5年，將在7月30日45歲生日當天推出新專輯《舞狀元》，他參與了整張專輯的製作與細節，並首次擔任製作人，希望在表演之外的領域有所發揮；除了事業上有新的突破，時報周刊CTWANT也觀察到他的社交活動，不僅參加經紀人小霜女兒的生日派對，還到高檔餐廳用餐，一身潮裝的他戴著價值不菲的手錶，雖然看起來輕鬆愜意，但還是相當引人注目。

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▲派對上羅志祥相當活躍，還配合魔術師演出。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲不知道聊到什麼話題，羅志祥突然對媽媽比中指。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

6月15日下午5點27分，羅志祥的廂型車開出住處，直奔台北市松山區一家親子餐廳，車在餐廳門口停妥，小豬先下車攙扶媽媽，同行的還有一名男性長輩，原來當天是經紀人小霜女兒、也就是他的乾女兒的生日，一行人在餐廳包場舉辦生日派對，羅志祥在派對相當活躍，對著活動中的小朋友，面露誇張表情逗孩子開心，一邊也拿著手機紀錄，現場還請了一名魔術師，羅志祥配合演出，讓氣氛更活躍。

▲到餐廳外放風時，羅志祥順便拍了手上的名牌錶。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲喜歡小孩的羅志祥在幫乾兒子拍照，表情開心也逗樂大家。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

過程中也出現令人感到訝異的畫面，不知道羅志祥跟媽媽談到什麼話題，竟然對著母親豎起中指問候，臉上表情更是充滿著挑釁，在外人看來感到不可思議的畫面，或許是他們母子間沒有任何隔閡的生活情趣。歡樂的氣氛中，羅志祥也會走出餐廳透透氣，拿著手機拍攝鞋子和手錶等行頭。

▲派對結束後，羅志祥抱著小霜兒子走出餐廳。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲羅志祥穿著一身黑至邱瓈寬母親靈堂致意。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

晚間8點多聚會接近尾聲，羅志祥站在餐廳門口，當經紀人小霜的兒子一出來，便將小朋友抱起，接著外傭牽著當天的小壽星走出餐廳，羅媽媽、長輩和小霜也陸續走出餐廳，一夥兒人全上了羅志祥的廂型車。8點58分，車子停在松山區一處住宅社區門口，小霜和一對兒女及外傭走進大門，羅志祥則回車上，繼續往內湖的方向前進。

▲結束行程後羅志祥又去精品店血拚，外面還有許多粉絲等候。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲羅志祥在餐廳人員帶領下到高檔餐廳用餐。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

除了參加小壽星的生日，前一天14日下午5點左右，身穿黑色西裝戴著墨鏡的羅志祥，由經紀人陪同離開位於台北市大安區的經紀公司，幾名粉絲拿著手機邊跟邊拍。隨後，羅志祥抵達邱瓈寬母親靈堂致意，6點左右又回到公司，半小時後羅志祥走出公司，到附近的精品店購物。

▲走出餐廳後，羅志祥身邊多了兩位女子，還跟其中一位勾肩搭背。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲離開前羅志祥被女性友人逗樂，然後搭乘有著高級邁巴赫車標的廂型車離去。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

4月26日傍晚6點左右，本刊也目擊羅志祥與隨行人員抵達台北市松山區一家高檔餐廳，一行人剛踏進大門，餐廳人員便立刻引領他們到餐廳用餐，晚間近10點餐會結束，羅志祥等人走出餐廳所在的大樓。除了原先陪伴的人之外，另外有2個女生一左一右與他邊走邊聊天，同時還有不少肢體接觸，羅志祥還摟著其中一個女生，看起來像很熟的朋友，而陪伴前來的隨行人員則一前一後，保持一段距離，幾人走出大樓時，其中一個女生不知道說了什麼有趣的話題，讓羅志祥聽了噗哧一笑，隨後相互道別，搭乘邁巴赫車標的高級黑色廂型車離去。

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