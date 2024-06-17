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日漫《美食大胃王》作者「把台灣當國家」！　陸盜版翻譯組不幹了

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸盜版猖獗，許多海外的影視、漫畫等作品雖然沒有正式授權觀看播出，仍有許多人從牆外將作品拷貝搬至牆內。日本知名漫畫家土山滋於2018年癌逝，生前代表作《美食大胃王！》受到許多粉絲喜愛，也被翻譯成盜版的簡體中文版在大陸流通，近日，翻譯組卻突然發出聲明表示考慮放棄翻譯後續內容，原因正是因為不滿作者「把台灣當成國家」。

▲《美食大胃王！》深受許多讀者喜愛。（圖／翻攝自日網）

▲《美食大胃王！》深受許多讀者喜愛。（圖／翻攝自日網）

有網友在X（舊稱推特）上分享了一張來自中國大陸翻譯組的聲明，聲明中表示《美食大胃王！》的最後一個篇章是世界大賽，而漫畫中世界大賽的舞台設定在台灣，作者對於台灣的部分描述牽涉到了敏感的政治問題，批評「作者沒有掩飾他是把台灣省當成一個國家來看待的，例如會出現台灣省省旗、各種國-省-市對應的差異等等」。

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▲《美食大胃王！》深受許多讀者喜愛。（圖／翻攝自日網）

▲翻譯組的聲明。（圖／翻攝自X）

翻譯者不滿地表示「我個人不是很喜歡這種安排，但我真的很難下決定，所以也希望徵求讀者的意見，是否還要繼續做下去」。如果讀者也與他一樣不願在政治問題上低頭，他將會採用大致描述劇情的方式跳過台灣相當內容，但如果讀者不介意，要如何去處理所謂的「敏感問題」，也需要讀者的集思廣益。

聲明在X上掀起熱烈討論，網友紛紛嘲諷盜版翻譯組「真好笑，盜版的犯罪者，還在那邊裝什麼愛國人士」、「看盜版不付錢還那麼囂張啊？」、「還真理直氣壯」，也有人笑稱「以後要防盜版的話，這確實是個好方法」。

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