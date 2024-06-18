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4000年一遇美女無預警「被續約」　鞠婧禕連發2問號掀陰謀論

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸30歲女星鞠婧禕曾是女團「SNH48」的王牌成員，更有「4000年一遇美女」的稱號。她在2018年畢業後，繼續留在原公司以個人歌手兼演員身份發展，沒想到，如今經紀合約到期，竟傳出公司在她不知情的狀況下，搶先發佈「第二階段合約」，掀起網友熱烈議論。

▲▼4000年一遇美女無預警「被續約」　鞠婧禕連發2問號掀陰謀論。（圖／翻攝自微博／鞠婧禕）

▲鞠婧禕擁有「4000年一遇美女」的封號。（圖／翻攝自微博／鞠婧禕）

經紀公司絲芭文化在鞠婧禕18日生日當天發出公告，表示與鞠婧禕簽署的《SNH48專屬藝人合約》中，雙方基於SNH48女團經紀協議的第一階段合作已圓滿完成，「並將自即日起根據補充協議條款，正式過渡到以藝人經紀協議為基礎的第二階段合作之中。」接下來仍會做為鞠婧禕的經紀公司負責其經紀業務。

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▲▼4000年一遇美女無預警「被續約」　鞠婧禕連發2問號掀陰謀論。（圖／翻攝自微博／絲芭文化）

▲▼絲芭文化宣佈與鞠婧禕續約。（圖／翻攝自微博／絲芭文化）

▲▼4000年一遇美女無預警「被續約」　鞠婧禕連發2問號掀陰謀論。（圖／翻攝自微博／絲芭文化）

不過，就在續約聲明發出沒多久後，鞠婧禕突然在微博連發兩個問號，似乎是對於續約一事不知情。而鞠婧禕的粉絲在詢問工作室的工作人員後，也指出鞠婧禕方根本不知道絲芭文化會發這個公告，更不清楚有「第二階段合約」的存在，澄清沒有續約，事件也因此陷入羅生門。

▲▼4000年一遇美女無預警「被續約」　鞠婧禕連發2問號掀陰謀論。（圖／翻攝自微博／鞠婧禕）

▲▼鞠婧禕對於續約聲明的反應引發討論，粉絲也紛紛表示鞠婧禕未續約。（圖／翻攝自微博／鞠婧禕、絲芭文化）

▲▼4000年一遇美女無預警「被續約」　鞠婧禕連發2問號掀陰謀論。（圖／翻攝自微博／絲芭文化）

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