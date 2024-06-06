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樂天女孩Kira「進軍日本」美尻包不住　合體AV女神嬌喊：想被毒打！

記者蕭采薇／台北報導

林襄和李多慧今年陸續出走，「樂天女孩啦啦隊」如今竄起新秀「Kira」詹云晴。身高163公分的她，透過練習生徵選加入，正式登場才過1年，因其甜美俏麗及姣好身材嶄露鋒芒。日前已被相中前往日本拍攝電影。她透露在表參道逛街時被搭訕，直呼：「非常吃驚」、「在台灣好久沒有了！」

▲KIRA詹云晴。（圖／繁花娛樂提供）

▲KIRA詹云晴穿上緊身洋裝，顯露出完美臀型。（圖／繁花娛樂提供）

「Kira」詹云晴身高163公分，三圍32C、24、32，窈窕曲線總是焦點。日前曝光她和日本人氣女優河北彩伽、三浜唯等人穿著魔法袍，在東京拍攝新片《異世界歸來的我錯過了愛情》。這是Kira首度演出電影，第一次就進軍國際合製作品。她也留在當地進行街拍，穿上粉紅小可愛等性感裝扮，頻頻吸引路過男孩注目。

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▲KIRA詹云晴。（圖／繁花娛樂提供）

▲KIRA詹云晴練習生時期只要一有空檔就練舞。（圖／繁花娛樂提供）

Kira透露自己原本是直播主，2022年參加樂天女孩練習生徵選，經過1年的訓練後，去年初正式加入。她坦言此前沒有舞蹈底子，於是練習生時期只要一有空檔就練舞，每天訓練3、4個小時。現階段每周仍維持4天練習，每次2小時。

▲KIRA詹云晴。（圖／繁花娛樂提供）

▲KIRA詹云晴穿上粉紅小可愛等性感裝扮，頻頻吸引路過男孩注目。（圖／繁花娛樂提供）

前陣子到日本拍攝電影，她也利用空檔進行街拍。Kira透露團隊選中澀谷，想呈現當地年輕熱鬧新潮的氛圍，她一共換穿3套不同風格的服服，展現多種面貌。她換上粉紅小可愛時，許多路過的日本男生都停下腳步，目不轉睛，議論紛紛，工作人員發現這畫面都覺得十分有趣。

▲KIRA詹云晴。（圖／繁花娛樂提供）

▲KIRA詹云晴在表參道被搭訕。（圖／繁花娛樂提供）

Kira連私人行程也有豔遇，她說：「有次在表參道買東西，有個男生來跟我搭訕，我一開始聽不懂日文，還用英文問他是不是要幫忙？結果對方說想要約我喝杯咖啡，我說現在不方便耶，他就說，可不可以加個LINE或IG，說等我有空再約我。其實我非常吃驚！因為在台灣很久沒在路上被搭訕，沒想到會在日本遇到。」

▲KIRA詹云晴。（圖／繁花娛樂提供）

▲KIRA詹云晴啦啦隊表演之餘，也希望未來能成為優秀演員。（圖／繁花娛樂提供）

Kira在努力扮演啦啦隊表演之餘，也希望未來能成為優秀演員，想勝任各種角色。聊到欲嘗試的角色，她興奮描繪：「我超級想要演清宮劇，我想演娘娘或丫鬟，毒打別人或被毒打，會是個很有趣、很有挑戰的工作。」

▲KIRA詹云晴。（圖／繁花娛樂提供）

▲KIRA詹云晴在街頭拍攝時，引起不少男性圍觀。（圖／繁花娛樂提供）

有了首部電影的參與，Kira也正在籌畫下一部電影，經紀人沐妍表示：「認識Kira兩年，從她是練習生就看著她陪她一起練舞，發現她是一個很努力的人，對於自己不熟悉的功課也會很努力的學習，這次帶著她往另一個領域挑戰，有很多心態以及工作型態都是Kira必須轉換，所以我希望她可以突破這最難的部分，成為一個專業的藝人。目前已經在幫Kira著手電影的洽談，接下來也會有YouTube個人頻道，呈現時尚美妝相關的內容。」

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關鍵字

Kira, 詹云晴, 樂天女孩, 異世界歸來的我錯過了愛情

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