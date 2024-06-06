KIMIKO老師做生意遭騙　今現身稱上了一堂3千萬的課

記者葉文正／台北報導

知名舞蹈老師KIMIKO今天與營養師高敏敏出席COZY PUNCH記者會，談到她有一千件塑身褲，相當可觀。不過她日前在臉書透露，做生意被騙了3千萬，被問是否正在訴訟中？她則隱晦表示：「過程不公開，有結果會跟大家說。」

▲COZY PUNCH記者會，KIMIKO(中)與高敏敏(左)營養師站台。（圖／記者湯興漢攝）

今天記者會上，她說自己約莫有一千件塑身褲，還笑說：「實際數量真的不好說， 會造成婚姻問題，不過數量應該差不多，今天出門，老公還說請留步，可以被老公多留意，很開心，他說我臀部曲線很漂亮。」

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▲KIMIKO與高敏敏營養師。（圖／記者湯興漢攝）

至於維持婚姻的秘訣，KIMIKO認為跟先生彼此都要保持新鮮感，也要把誇獎掛在嘴邊，老公稱讚她，最近上圍看起來有一點份量，是那種上半身的份量感，讓他覺得很好看，老公還會露出微妙的微笑，新鮮互動可以有不同的話題，也會跟老公角色扮演。

▲兩人示範深蹲。（圖／記者湯興漢攝）

至於她疑似遭詐3千萬？她則說現在在創業過程，難免要繳學費，仍在慢慢摸索 有進一步會跟大家講，是否在訴訟中？她則說這是不公開的過程，並沒有太多說明。

KIMIKO日前則在臉書發表貼文：「我自己常常想在生意場要當個正派經營的生意人，是不是一個很傻的決定？第一次被騙走了上千萬，第二次被騙繳了30,000,000的學費，至今還是想不明白很多商場上的歪事。」疑似遭詐3千萬，雖她說來雲淡風輕，實在是一堂心驚肉痛的課。