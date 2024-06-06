「拒跳科目三」影帝張譯爆熱議！6月來台會影迷　王大陸當台灣代表

記者蕭采薇／台北報導

第15屆「兩岸電影展」將於6月29日在桃園青埔新光影城舉行開幕式，6日公布將來台參訪的大陸影人，包括先前因「拒跳科目三」引起討論的影帝張譯，將隨同作品《三大隊》來台，而該片另一位主要演員魏晨也將一起出席影展。

▲張譯先前因「拒跳科目三」引起討論。（圖／兩岸電影展提供）

在今年元旦檔曾在大陸掀起職場話題的現象級喜劇電影《年會不能停！》，導演董潤年和主演大鵬也會偕同來台，並且將在中壢銀河廣場舉辦的影展活動-「星空電影院」戶外放映中現身，與台灣影迷相見歡。

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▲「兩岸電影展」魏晨。（圖／兩岸電影展提供）

此外講述詐騙集團案例的《孤注一擲》導演申奧將與片中的台灣演員王大陸一起現身，都會愛情電影《普通男女》的導演劉雨霖，將與該片的藝術總監、同時也是曾獲得法國藝術及文學騎士勳章的作家父親劉震雲一起來台見影迷。

▲導演劉雨霖。（圖／兩岸電影展提供）

兩岸電影交流委員會主委朱延平導演表示：「這兩年兩岸影人恢復交流後，無論是在台灣或大陸，影迷的反應都是十分正面且積極的，而且今年來訪的像是 張譯、魏晨、大鵬都是台灣熟悉的演員，劉震雲更是世界級的華人文學作家，相信會是一次很棒的電影交流盛宴！」

▲王大陸演出陸片《孤注一擲》，將與導演一起現身。（圖／兩岸電影展提供）

每年都讓影迷期待的「兩岸電影沙龍～聊聊大陸電影二三事」，將於6月14日星期五晚上7點，於台北誠品松菸店3樓Forum舉行，特別邀請了電影工作者張士達、電影工作者童一寧以及影評人雀雀現場解析今年參展的八部大陸電影，並且分享對於近年兩岸電影產業的觀察與分析，沙龍活動開放免費參加，並將於6月6日星期四中午12點於ibon售票系統網路平台開放影迷報名，現場僅開放60個座位。