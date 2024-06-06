ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「拒跳科目三」影帝張譯爆熱議！6月來台會影迷　王大陸當台灣代表

記者蕭采薇／台北報導

第15屆「兩岸電影展」將於6月29日在桃園青埔新光影城舉行開幕式，6日公布將來台參訪的大陸影人，包括先前因「拒跳科目三」引起討論的影帝張譯，將隨同作品《三大隊》來台，而該片另一位主要演員魏晨也將一起出席影展。

▲「兩岸電影展」來台參訪的大陸影人：張譯、導演劉雨霖、魏晨、王大陸。（圖／兩岸電影展提供）

▲張譯先前因「拒跳科目三」引起討論。（圖／兩岸電影展提供）

在今年元旦檔曾在大陸掀起職場話題的現象級喜劇電影《年會不能停！》，導演董潤年和主演大鵬也會偕同來台，並且將在中壢銀河廣場舉辦的影展活動-「星空電影院」戶外放映中現身，與台灣影迷相見歡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「兩岸電影展」來台參訪的大陸影人：張譯、導演劉雨霖、魏晨、王大陸。（圖／兩岸電影展提供）

▲「兩岸電影展」魏晨。（圖／兩岸電影展提供）

此外講述詐騙集團案例的《孤注一擲》導演申奧將與片中的台灣演員王大陸一起現身，都會愛情電影《普通男女》的導演劉雨霖，將與該片的藝術總監、同時也是曾獲得法國藝術及文學騎士勳章的作家父親劉震雲一起來台見影迷。

▲「兩岸電影展」來台參訪的大陸影人：張譯、導演劉雨霖、魏晨、王大陸。（圖／兩岸電影展提供）

▲導演劉雨霖。（圖／兩岸電影展提供）

兩岸電影交流委員會主委朱延平導演表示：「這兩年兩岸影人恢復交流後，無論是在台灣或大陸，影迷的反應都是十分正面且積極的，而且今年來訪的像是 張譯、魏晨、大鵬都是台灣熟悉的演員，劉震雲更是世界級的華人文學作家，相信會是一次很棒的電影交流盛宴！」

▲「兩岸電影展」來台參訪的大陸影人：張譯、導演劉雨霖、魏晨、王大陸。（圖／兩岸電影展提供）

▲王大陸演出陸片《孤注一擲》，將與導演一起現身。（圖／兩岸電影展提供）

每年都讓影迷期待的「兩岸電影沙龍～聊聊大陸電影二三事」，將於6月14日星期五晚上7點，於台北誠品松菸店3樓Forum舉行，特別邀請了電影工作者張士達、電影工作者童一寧以及影評人雀雀現場解析今年參展的八部大陸電影，並且分享對於近年兩岸電影產業的觀察與分析，沙龍活動開放免費參加，並將於6月6日星期四中午12點於ibon售票系統網路平台開放影迷報名，現場僅開放60個座位。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

推薦閱讀

張小燕「久違現身」隻身赴靈堂致意！　邱瓈寬親自護送上車

張小燕「久違現身」隻身赴靈堂致意！　邱瓈寬親自護送上車

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產…他爆余家內幕

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產…他爆余家內幕

57歲林美秀驚爆罹血友病！　暴瘦7kg硬撐：感覺快死掉

57歲林美秀驚爆罹血友病！　暴瘦7kg硬撐：感覺快死掉

藍心湄「走出靈堂還在哭」　哽咽陪伴邱瓈寬喪母痛：要保佑阿寬啊！

藍心湄「走出靈堂還在哭」　哽咽陪伴邱瓈寬喪母痛：要保佑阿寬啊！

漫威「黃蜂女」不玩了！　宣布退出演藝圈皈依佛門

漫威「黃蜂女」不玩了！　宣布退出演藝圈皈依佛門

謝金燕現身邱瓈寬母靈堂：非常傷心！　暴瘦身影惹心疼「我會撐住」

謝金燕現身邱瓈寬母靈堂：非常傷心！　暴瘦身影惹心疼「我會撐住」

陶晶瑩女兒畢業「第一感謝不是家人」　感言曝光：Thank you TWICE

陶晶瑩女兒畢業「第一感謝不是家人」　感言曝光：Thank you TWICE

中捷長髮男引用《芙莉蓮》紅到南韓！　萬人瘋轉狂讚：真實版欣梅爾

中捷長髮男引用《芙莉蓮》紅到南韓！　萬人瘋轉狂讚：真實版欣梅爾

歐陽娜娜一畢業解放變「歐陽辣辣」　罕曬泳裝照露出雪白長腿！

歐陽娜娜一畢業解放變「歐陽辣辣」　罕曬泳裝照露出雪白長腿！

直擊／邊佑錫見女粉背等身立牌！　大笑「主動靠前比愛心」現場暴動

直擊／邊佑錫見女粉背等身立牌！　大笑「主動靠前比愛心」現場暴動

篠崎泫收Toyz「45頁手寫信」！　2hrs才看完：覺得自己話真多

篠崎泫收Toyz「45頁手寫信」！　2hrs才看完：覺得自己話真多

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

張小燕「久違現身」隻身赴靈堂致意！　邱瓈寬親自護送上車

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產…他爆余家內幕

57歲林美秀驚爆罹血友病！　暴瘦7kg硬撐：感覺快死掉

藍心湄「走出靈堂還在哭」　哽咽陪伴邱瓈寬喪母痛：要保佑阿寬啊！

漫威「黃蜂女」不玩了！　宣布退出演藝圈皈依佛門

謝金燕現身邱瓈寬母靈堂：非常傷心！　暴瘦身影惹心疼「我會撐住」

陶晶瑩女兒畢業「第一感謝不是家人」　感言曝光：Thank you TWICE

中捷長髮男引用《芙莉蓮》紅到南韓！　萬人瘋轉狂讚：真實版欣梅爾

歐陽娜娜一畢業解放變「歐陽辣辣」　罕曬泳裝照露出雪白長腿！

直擊／邊佑錫見女粉背等身立牌！　大笑「主動靠前比愛心」現場暴動

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

兩岸電影展, 兩岸影展, 張譯, 導演劉雨霖, 魏晨, 王大陸

讀者迴響

最新新聞更多

  1. YTR本本被傳「給富二代戴綠帽」反擊！　怒嗆刷存在感：不可憐嗎？
  2. 韓網熱門／老實說真的太累人的演唱會方式！　連站5小時超崩潰
  3. 林美秀忍不住當眾落淚　不想邊唱邊哭：當歌手最不好的示範
  4. 樂天女孩Kira「進軍日本」美尻包不住　合體AV女神嬌喊：想被毒打！
  5. 20週年經典鉅獻重返大銀幕《雲之彼端》　新海誠搭電車取材勘景
  6. 《窺探者》愛爾蘭傳說與台灣「魔神仔」驚人相似　達科塔驚呼：一樣紅衣小女孩
  7. 《角頭》要辦唱演會！　卡司陣容曝光「金曲歌王、樂團都來了」
  8. 明星賽啦啦隊先少一人！「最仙團長」Rina證實缺席　無奈原因全說了
  9. 5美國嘻哈音樂人來台開講　驚見「好萊塢演員」也在內
  10. 邊佑錫機場傳回韓網！粉絲震驚「比例瘋掉」：新聞照可拍成這樣？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366