消失螢光幕多年！順子登金曲獎表演　重返樂壇宣布喜訊：好久不見

記者孟育民／台北報導

《第35屆金曲獎》即將於6月29日在台北小巨蛋隆重登場，除了獎落誰家受到歌迷朋友們關注之外，每年的表演橋段也讓觀眾朋友非常期待，今（6）日再公布歌后等級的表演陣容，包括許久未出現在螢光幕的「R&B歌后」順子、「靈魂歌姬」家家以及客、台語音樂獎項常勝軍吉那(楊淑喻)、張秀卿都將助陣金曲。

▲順子將在金曲35表演。（圖／台視提供）

曾獲得第10屆金曲獎「最佳國語女演唱人獎」的順子，多首作品至今仍是KTV的必點神曲，暌違多年將回到金曲舞台為大家帶來精彩的演出，興奮表示：「嗨！大家好，好久不見，我要回臺灣唱歌了，非常非常開心，非常Excited。」許久不見的她雖然有些小緊張，但也期待見到許多老朋友們，看到這麼多優秀的入圍者們，順子也打從心底為大家感到驕傲。」

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雖然較少曝光在螢光幕前，但仍然熱愛音樂的她表示：「音樂就是一種魔力，希望我的歌聲能帶來快樂、健康和希望，我會繼續努力寫歌，並期待盡快出新專輯。」間接透露未來的新作品計畫：「這麼多年沒出新唱片，我非常期待再度和臺灣最優秀的音樂人合作，沒有這些厲害的音樂人，就沒有現在的我，過去在錄音室裡的美好回憶至今難忘。」

而順子也不忘向熱愛音樂的新人們喊話：「一定不能放棄、繼續努力做音樂，如果有需要我的地方，我會盡力幫忙，要堅持下去！」期待可以藉由金曲舞台中的演出，再度用音樂打動助人：「我會好好地唱，金曲獎見。」









