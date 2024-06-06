ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

消失螢光幕多年！順子登金曲獎表演　重返樂壇宣布喜訊：好久不見

記者孟育民／台北報導

《第35屆金曲獎》即將於6月29日在台北小巨蛋隆重登場，除了獎落誰家受到歌迷朋友們關注之外，每年的表演橋段也讓觀眾朋友非常期待，今（6）日再公布歌后等級的表演陣容，包括許久未出現在螢光幕的「R&B歌后」順子、「靈魂歌姬」家家以及客、台語音樂獎項常勝軍吉那(楊淑喻)、張秀卿都將助陣金曲。

▲▼順子獻唱金曲35。（圖／台視提供）

▲順子將在金曲35表演。（圖／台視提供）

曾獲得第10屆金曲獎「最佳國語女演唱人獎」的順子，多首作品至今仍是KTV的必點神曲，暌違多年將回到金曲舞台為大家帶來精彩的演出，興奮表示：「嗨！大家好，好久不見，我要回臺灣唱歌了，非常非常開心，非常Excited。」許久不見的她雖然有些小緊張，但也期待見到許多老朋友們，看到這麼多優秀的入圍者們，順子也打從心底為大家感到驕傲。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然較少曝光在螢光幕前，但仍然熱愛音樂的她表示：「音樂就是一種魔力，希望我的歌聲能帶來快樂、健康和希望，我會繼續努力寫歌，並期待盡快出新專輯。」間接透露未來的新作品計畫：「這麼多年沒出新唱片，我非常期待再度和臺灣最優秀的音樂人合作，沒有這些厲害的音樂人，就沒有現在的我，過去在錄音室裡的美好回憶至今難忘。」

而順子也不忘向熱愛音樂的新人們喊話：「一定不能放棄、繼續努力做音樂，如果有需要我的地方，我會盡力幫忙，要堅持下去！」期待可以藉由金曲舞台中的演出，再度用音樂打動助人：「我會好好地唱，金曲獎見。」





 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

張小燕「久違現身」隻身赴靈堂致意！　邱瓈寬親自護送上車

張小燕「久違現身」隻身赴靈堂致意！　邱瓈寬親自護送上車

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產…他爆余家內幕

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產…他爆余家內幕

漫威「黃蜂女」不玩了！　宣布退出演藝圈皈依佛門

漫威「黃蜂女」不玩了！　宣布退出演藝圈皈依佛門

藍心湄「走出靈堂還在哭」　哽咽陪伴邱瓈寬喪母痛：要保佑阿寬啊！

藍心湄「走出靈堂還在哭」　哽咽陪伴邱瓈寬喪母痛：要保佑阿寬啊！

謝金燕現身邱瓈寬母靈堂：非常傷心！　暴瘦身影惹心疼「我會撐住」

謝金燕現身邱瓈寬母靈堂：非常傷心！　暴瘦身影惹心疼「我會撐住」

陶晶瑩女兒畢業「第一感謝不是家人」　感言曝光：Thank you TWICE

陶晶瑩女兒畢業「第一感謝不是家人」　感言曝光：Thank you TWICE

歐陽娜娜一畢業解放變「歐陽辣辣」　罕曬泳裝照露出雪白長腿！

歐陽娜娜一畢業解放變「歐陽辣辣」　罕曬泳裝照露出雪白長腿！

中捷長髮男引用《芙莉蓮》紅到南韓！　萬人瘋轉狂讚：真實版欣梅爾

中捷長髮男引用《芙莉蓮》紅到南韓！　萬人瘋轉狂讚：真實版欣梅爾

篠崎泫收Toyz「45頁手寫信」！　2hrs才看完：覺得自己話真多

篠崎泫收Toyz「45頁手寫信」！　2hrs才看完：覺得自己話真多

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

網熱議YouTuber頻翻車「零負評剩誰？」　他推7人：HowHow有哏不低俗

網熱議YouTuber頻翻車「零負評剩誰？」　他推7人：HowHow有哏不低俗

宋米秦結婚9年「老公開車維持1習慣」　她曬照放閃：我們還很甜蜜

宋米秦結婚9年「老公開車維持1習慣」　她曬照放閃：我們還很甜蜜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

張小燕「久違現身」隻身赴靈堂致意！　邱瓈寬親自護送上車

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產…他爆余家內幕

漫威「黃蜂女」不玩了！　宣布退出演藝圈皈依佛門

藍心湄「走出靈堂還在哭」　哽咽陪伴邱瓈寬喪母痛：要保佑阿寬啊！

謝金燕現身邱瓈寬母靈堂：非常傷心！　暴瘦身影惹心疼「我會撐住」

陶晶瑩女兒畢業「第一感謝不是家人」　感言曝光：Thank you TWICE

歐陽娜娜一畢業解放變「歐陽辣辣」　罕曬泳裝照露出雪白長腿！

中捷長髮男引用《芙莉蓮》紅到南韓！　萬人瘋轉狂讚：真實版欣梅爾

篠崎泫收Toyz「45頁手寫信」！　2hrs才看完：覺得自己話真多

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金曲獎, 金曲35, 順子

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 57歲林美秀驚爆罹血友病！　暴瘦7kg硬撐：感覺快死掉
  2. Super Junior小巨蛋確定加場「售票時間曝光」！　8月一連嗨3天
  3. 直擊／全場她獲得愛心！邊佑錫看到「粉絲背著他」　秒大笑衝上去
  4. 邊佑錫超暖走近粉絲！　機場大廳千人瞬間暴動…嚇到忍不住倒退嚕
  5. 張學友暌違8年重返大銀幕！　帥穿制服「登上真的巡邏船」
  6. 直擊／邊佑錫見女粉背等身立牌！　大笑「主動靠前比愛心」現場暴動
  7. 消失螢光幕多年！順子登金曲獎表演　重返樂壇宣布喜訊：好久不見
  8. 直擊／邊佑錫抵台閃亮現身！　大長腿一跨出「燦笑揮手」引千人尖叫
  9. 黃子佼、孟耿如「獻花致意」邱瓈寬母親　子弟兵朱軒洋名字也出現
  10. 唐綺陽爆曾花20萬減肥！　買健身房會員「只洗3次三溫暖」公開減肥史

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366