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金鐘視后突訴苦：半年啃老本！柯淑勤嘆外界誤解「演藝圈很好賺」

記者陳芊秀／綜合報導

金鐘視后柯淑勤近日突然在臉書發文：「柯淑勤隨便比劃比劃酬勞就進來了，誰告訴你的？」她感嘆外界以為演藝圈很好賺，現在已經半年靠老本，且還有房租、車貸、保費硬撐，直言外界誤解造成了困擾。

▲▼柯淑勤突有感而發。（圖／翻攝自臉書）

▲柯淑勤突有感而發，自曝經濟現況。（圖／翻攝自臉書）

柯淑勤開頭寫道「演藝圈很好賺，那不過是一段時間」。她過去半年一直在靠老本應付生活開銷，包括房租、車貸和保險費用，生活壓力相當大，反問「柯淑勤隨便比劃比劃酬勞就進來了，誰告訴你的？」她強調自己分享此事不是為了博取同情，而是「外界錯誤的認知，已經造成困擾」，希望糾正大家對演藝人員經濟情況的錯誤看法，即使是她這樣的資深演員，面對收入減少，也會感到不安和困擾，就像其他所有人一樣，她也需要為生計而奮鬥。

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貼文最後柯淑勤提及，這世界誰也不虧欠誰，如果願意雪中送炭，這個社會將更加友善，「但沒頭沒尾向別人借錢，這到底有什麼事？！」她的有感而發引來眾多網友打氣。

▲▼柯淑勤突有感而發。（圖／翻攝自臉書）

▲柯淑勤：「演藝圈很好賺，那不過是一段時間，我約莫半年都在啃食老本，房租、車貸、保費咬牙硬撐。」（圖／翻攝自臉書）

現年56歲的柯淑勤演技精湛，2017年憑《植劇場－戀愛沙塵暴》獲得電視第52屆金鐘獎「戲劇節目女主角獎」。近年台劇崛起，她在無數人氣戲劇都有演出，今年主要以接演大愛電視台的戲劇為主。


【柯淑勤臉書全文】

演藝圈很好賺 那不過是一段時間
我約莫半年
都在啃食老本
房租、車貸、保費咬牙硬撐
柯淑勤隨便比劃比劃酬勞就進來了
誰告訴你的？
並不是刻意哭窮來博取同情
而是外界錯誤的認知
已經造成了困擾。
我這樣的表演人，面臨收入減少，對生活感到徬徨的時候，並不會亞於任何人
每個人都為自己的人生奮鬥，努力才有收穫
這世界並不虧欠誰，如果願意雪中送炭，那這個社會將更加友善，但沒頭沒尾向別人借錢，這到底有什麼事？！

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